Grupo Caral acaba de entregar su primer proyecto propio en Punta del Este con el 75% de sus unidades vendidas. La inmobiliaria peruana ingresó a este mercado con INTIPA, un complejo residencial frente a Playa Mansa, y prepara dos nuevos desarrollos en Uruguay. ¿Qué encontró la empresa en este mercado para continuar su expansión?

La compañía llegó a Uruguay en 2022, como parte de una estrategia de expansión que también incluyó Ecuador. Su primer proyecto propio en Punta del Este busca atender a un comprador que no necesariamente ve la ciudad solo como un destino de temporada, sino también como un lugar para vivir durante todo el año.

INTIPA es un complejo de 44 apartamentos ubicado en la primera línea de Playa Mansa, en la parada 22. El proyecto fue entregado este mes y alcanza 75% de unidades vendidas. Su ubicación permite acceder en pocos minutos a la península, el puerto, restaurantes, comercios, oficinas y el aeropuerto, además de mantener el vínculo directo con la playa.

“Cuando llegamos a la parada 22 vimos un terreno que pedía otra cosa: no un edificio más, sino una arquitectura que acompañara al sol y al paisaje”, señaló Pablo Seminario, CEO de Grupo Caral.

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Punta del Este cambia el perfil de su comprador

El mercado inmobiliario de Punta del Este está ampliando su público más allá del comprador de temporada. El desarrollo de su infraestructura, conectividad y servicios durante todo el año está modificando el perfil de quienes buscan comprar una propiedad en la zona, un cambio que Grupo Caral identificó al evaluar su llegada a Maldonado.

INTIPA forma parte del régimen de Vivienda Promovida, que contempla beneficios tributarios para compradores y propietarios. Entre ellos están la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para el primer comprador, la exoneración del IVA en la primera venta durante los diez años posteriores a la finalización de la obra y la exoneración durante diez años de la renta generada por el alquiler de la unidad.

Grupo Caral prepara nuevos desarrollos en Maldonado como parte de su expansión en Uruguay.

El origen peruano de la desarrolladora también está presente en el nombre del proyecto. INTIPA toma su denominación del quechua inti, que significa “sol”, un concepto que guió parte de las decisiones de diseño.

El masterplan estuvo a cargo de los arquitectos Oscar González Moix y Carlos Sallaberry y plantea dos módulos interconectados de cuatro y cinco niveles sobre un terreno de aproximadamente 2.700 m².

El proyecto cuenta con 44 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos orientados al exterior, además de 52 cocheras. Las unidades cuentan con terrazas de dimensiones generosas y las áreas comunes incluyen piscina exterior, SUM, gimnasio, zona de parrillas, sala de juegos para niños y lavandería.

Grupo Caral prepara dos proyectos más en Maldonado

La entrega de INTIPA abre la siguiente etapa de la operación de Grupo Caral en Uruguay. La compañía prepara dos nuevos desarrollos propios en Maldonado y su zona de influencia, ambos con lanzamiento previsto para noviembre.

La inmobiliaria fue fundada en Perú en 2010 y cuenta con más de 15 años de trayectoria, 21 proyectos ejecutados, más de 3.500 viviendas entregadas y más de 300.000 m² vendidos. Su expansión internacional también comprende Uruguay y Ecuador.

“Uruguay nos recibió con los brazos abiertos y nos devolvió más de lo que esperábamos: excelentes profesionales, socios locales sólidos y un marco estable para invertir a largo plazo”, afirmó Seminario.

Grupo Caral sostiene que cada entrega abre la pregunta sobre el siguiente lugar donde quiere estar y que Maldonado forma parte de esa siguiente etapa de expansión.