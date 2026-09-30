Endeavor Perú evalúa nuevas startups con potencial de crecimiento y expansión internacional. (Foto: Pexel)
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Dax Canchari Reyes
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Hay un número que empieza a llamar la atención en el ecosistema emprendedor peruano: US$500 millones. Es la facturación que alcanzaron en 2025 las doce startups activas del portafolio de Endeavor Perú, que además crecieron 23.5% frente al año anterior. La cifra llega mientras la organización busca sumar nuevas empresas a su red y llevarlas a una siguiente etapa. ¿Qué hay detrás de las startups peruanas que consiguen dar ese salto?

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