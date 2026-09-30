Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, cuestionó las críticas de la oposición a las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades. Foto: MTPE.
Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, cuestionó las críticas de la oposición a las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades. Foto: MTPE.
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Redacción Gestión
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. El , rechazó que la mandataria haya amenazado al Parlamento y atribuyó los cuestionamientos de la oposición a una falta de costumbre frente a una posición firme del Ejecutivo.

“Yo diría que hay una generación de cristal en algunos políticos, que apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato dicen ‘ay, van a cerrar el Congreso’”, señaló Sheput durante una entrevista en RPP.

El ministro sostuvo que la política también implica firmeza y cuestionó que un sector de la oposición interprete las declaraciones presidenciales como una amenaza institucional. En ese sentido, recordó que en décadas anteriores los gobiernos afrontaron fiscalizaciones parlamentarias más intensas y puso como ejemplo la actuación del Partido Aprista durante la gestión de Alejandro Toledo.

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori afirmó que el Congreso está “poniendo a prueba nuestra paciencia” por la demora en resolver la solicitud de facultades legislativas. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori afirmó que el Congreso está “poniendo a prueba nuestra paciencia” por la demora en resolver la solicitud de facultades legislativas. (Foto: Presidencia)

Fujimori también señaló que el Gobierno tomaría “todos los caminos necesarios” ante una eventual respuesta negativa del Legislativo, aunque precisó que cualquier medida se adoptaría “siempre dentro del marco de la Constitución”.

¿Cuál es el “plan B” del Ejecutivo?

Ante un eventual rechazo o archivo del pedido de facultades, Sheput explicó que el Gobierno podría recurrir a otras herramientas legislativas.

Entre ellas mencionó el envío de proyectos de ley con carácter de urgencia, que tienen prioridad en la agenda del Pleno de acuerdo con el reglamento parlamentario.

También señaló que no se descarta recurrir a decretos de urgencia para atender situaciones que el Ejecutivo considere inmediatas, como el Fenómeno El Niño o la inseguridad ciudadana. Sin embargo, reconoció que esta herramienta tiene un alcance limitado y requiere posteriormente la intervención del Senado.

“Nos encantaría ir más rápido, pero los diputados no quieren. Quieren que el Perú, a pesar de que viene el Fenómeno El Niño y hay una ola criminal, siga con los servicios ralentizados”, cuestionó.

Críticas a Juntos por el Perú

El titular de Trabajo calificó esta actuación como una forma de obstrucción y cuestionó el papel de la bancada de Juntos por el Perú.

“Ella está privilegiando los intereses de su partido y no los intereses del país”, afirmó Sheput.

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