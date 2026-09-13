Zulema Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, específicamente de enero a noviembre del 2019. (Foto: GEC).
Zulema Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, específicamente de enero a noviembre del 2019. (Foto: GEC).
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Redacción Gestión
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El ministro sostuvo que su designación responde a su trayectoria profesional, experiencia y capacidad de gestión, reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y exautoridades de la seguridad social.

“Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente. La doctora Zulema Tomás cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida y tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, manifestó.

Críticas y respaldo de Sheput

Vale recordar que los cuestionamientos a la designación de Tomás se remontan hacia 2019, cuando ocupaba el cargo de ministra de Salud.

El hecho no pasó inadvertido para el actual ministro Juan Sheput, quien en ese entonces cuestionó abiertamente los vínculos de Zulema Tomás y alertó sobre “un trueque escandaloso” y “corrupción en el gobierno”. Varios años después, ahora goza de su respaldo para ocupar la presidencia de EsSalud.

“Vamos a rescatar a EsSalud del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano. La nueva presidenta ejecutiva y el equipo del Ministerio de Trabajo harán todos los esfuerzos necesarios para recuperar esta institución”, remarcó.

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Objetivo de gestión en EsSalud

El Ing. Sheput señaló que la prioridad de la nueva gestión será recuperar la capacidad operativa de EsSalud para atender los problemas que afectan diariamente a millones de asegurados.

Esto implica garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir la espera por citas, programar oportunamente las intervenciones quirúrgicas y mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia.

“A partir de ahora, todo tiene que girar en torno al paciente. Los esfuerzos de la alta dirección deben traducirse en medicinas disponibles, citas oportunas, operaciones bien programadas y servicios que atiendan a las personas con respeto y dignidad”, enfatizó el ministro.

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