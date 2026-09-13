Hoy se oficializó el nombramiento de Zulema Tomás como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. Ante críticas recientes por su nombramiento, Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, salió en su defensa.

El ministro sostuvo que su designación responde a su trayectoria profesional, experiencia y capacidad de gestión, reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y exautoridades de la seguridad social.

“Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente. La doctora Zulema Tomás cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida y tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, manifestó.

Críticas y respaldo de Sheput

Vale recordar que los cuestionamientos a la designación de Tomás se remontan hacia 2019, cuando ocupaba el cargo de ministra de Salud.

En ese momento la ahora presidenta de EsSalud tuvo que dejar el gabinete tras un cuestionamiento mediático y una denuncia por presunto nepotismo. Su esposo, Miguel Palomino Paz, había sido designado como coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), pero renunció solo días después de su oficialización en El Peruano.

El hecho no pasó inadvertido para el actual ministro Juan Sheput, quien en ese entonces cuestionó abiertamente los vínculos de Zulema Tomás y alertó sobre “un trueque escandaloso” y “corrupción en el gobierno”. Varios años después, ahora goza de su respaldo para ocupar la presidencia de EsSalud.

“Vamos a rescatar a EsSalud del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano. La nueva presidenta ejecutiva y el equipo del Ministerio de Trabajo harán todos los esfuerzos necesarios para recuperar esta institución”, remarcó.

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Objetivo de gestión en EsSalud

El Ing. Sheput señaló que la prioridad de la nueva gestión será recuperar la capacidad operativa de EsSalud para atender los problemas que afectan diariamente a millones de asegurados.

Esto implica garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir la espera por citas, programar oportunamente las intervenciones quirúrgicas y mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia.

Asimismo, indicó que se fortalecerán áreas fundamentales como el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), con especial atención a los adultos mayores y a los pacientes que requieren cuidados permanentes.

“A partir de ahora, todo tiene que girar en torno al paciente. Los esfuerzos de la alta dirección deben traducirse en medicinas disponibles, citas oportunas, operaciones bien programadas y servicios que atiendan a las personas con respeto y dignidad”, enfatizó el ministro.