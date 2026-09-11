El Gobierno de Keiko Fujimori revisará normas que habrían afectado las finanzas de EsSalud por haber sido aprobadas sin contar con estudios o cálculos actuariales suficientes, anunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. La medida formará parte de los cambios que el Ejecutivo plantea para recuperar la capacidad de atención y modernizar la seguridad social.

Durante una visita a los hospitales de EsSalud de Talara, Sullana y Piura, Sheput sostuvo que la institución ya cuenta con suficientes diagnósticos sobre sus problemas y que la actual gestión buscará concentrarse en ejecutar medidas.

“EsSalud ya está sobrediagnosticado; estamos aquí para tomar acciones concretas y mejorar la atención al paciente”, señaló el ministro, quien realizó el recorrido junto con la presidenta ejecutiva encargada de EsSalud, Hilda Sandoval, y el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Eduardo Castillo.

Gobierno anuncia cambios y revisión de normas en EsSalud | Foto: MTPE

Normas bajo revisión

Uno de los cambios adelantados por Sheput apunta al marco normativo de EsSalud. Según indicó, existen disposiciones aprobadas sin estudios suficientes que habrían terminado afectando las cuentas de la institución.

El ministro no precisó cuáles son las normas que serían revisadas ni detalló el impacto que habrían generado sobre las finanzas de EsSalud.

Sí sostuvo que algunas fueron aprobadas “sin los estudios ni cálculos actuariales suficientes”, por lo que consideró necesario revisarlas como parte del proceso de transformación de la entidad.

Falta de personal es “crítica”

Otro de los problemas identificados durante las visitas es la escasez de trabajadores asistenciales. Sheput calificó como “crítica” la falta de personal en los hospitales de Piura y señaló que esta situación genera demoras y limita la capacidad de respuesta a los asegurados.

El ministro atribuyó las actuales deficiencias a problemas acumulados durante los últimos cinco años, principalmente en la supervisión de servicios, provisión de medicamentos e incorporación del personal necesario.

“No hemos venido solamente a diagnosticar. La presidenta ejecutiva encargada de EsSalud está aquí para disponer de inmediato todo lo que sea necesario y mejorar la atención al paciente”, afirmó.

Gobierno anuncia cambios y revisión de normas en EsSalud | Foto: MTPE

Telemedicina e inteligencia artificial

Los cambios planteados no se limitarían a la contratación de personal, medicamentos o equipamiento. Sheput adelantó que también se buscará modernizar los procesos y el modelo de atención de EsSalud mediante nuevas tecnologías.

Entre las herramientas mencionó un mayor uso de la telemedicina, inteligencia artificial y realidad virtual. El objetivo, explicó, es que determinadas consultas puedan resolverse de manera remota y reducir así la presión sobre los establecimientos de salud.

La modernización también contempla fortalecer servicios dirigidos a adultos mayores, como el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), y desarrollar modalidades diferenciadas de atención de acuerdo con las necesidades de los asegurados.

¿Qué encontraron en Piura?

En Sullana, las autoridades identificaron la necesidad de incorporar más médicos especialistas y personal asistencial. Tras la recategorización del Hospital I Sullana, su capacidad diaria pasó de aproximadamente 260 a cerca de 520 atenciones.

En Talara, en tanto, se verificó la incorporación de equipos que, según el MTPE, permitirán incrementar alrededor de 30% la capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas.

Finalmente, en el Hospital III José Cayetano Heredia de Piura se revisaron el abastecimiento de medicamentos, infraestructura y capacidad de respuesta ante el Fenómeno El Niño, además de las medidas para atender posibles casos graves de dengue.

Con la información recogida durante las visitas, el Ejecutivo señala que priorizará decisiones relacionadas con especialistas, recursos humanos, medicamentos, equipamiento, infraestructura, tecnología y gestión hospitalaria.