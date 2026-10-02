El informe Money Travels 2026 de Visa, elaborado a partir de una encuesta a más de 1,000 consumidores peruanos, muestra que la banca en línea y las aplicaciones móviles de los bancos representan 28% de los métodos utilizados para transferir remesas, mientras que las aplicaciones especializadas y billeteras digitales alcanzan el 21%. Así, la mitad de las operaciones de remesas ahora son digitales.

La confianza y la protección contra el fraude aparecen como factores determinantes para que los usuarios adopten nuevos canales, según Visa.

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María José Artacho, country manager de Global66, atribuyó la mayor adopción de estos canales alternativos a que una transferencia digital cuesta menos que una realizada a través de una agencia o un banco tradicional. “Llega en horas, muchas veces en segundos, y se puede seguir desde el celular. Más del 80% de los pagos –en su plataforma– se completan en menos de cinco minutos”, resaltó a Gestión.

Detalló que algunas empresas funcionan con licencia propia o mediante alianzas con bancos y redes de pago locales en cada mercado, lo que permite liquidar la operación a través de los sistemas de transferencia de cada país, sin que los fondos pasen físicamente por agencias ni cambistas.

Seguridad

José Arango, jefe de negocios de Jet Perú, señaló que la recepción mediante cuentas bancarias y billeteras digitales gana espacio frente al retiro de efectivo en agencias. No obstante, advierte que una operación no necesariamente comienza y termina de forma digital. Un migrante puede entregar efectivo en una agencia en el extranjero y hacer que el dinero llegue directamente a una cuenta o billetera en Perú, precisó.

Para el ejecutivo, la siguiente etapa será una mayor digitalización de los flujos de remesas y, progresivamente, una mayor presencia de las stablecoins. Pero la expansión de estas últimas dependerá de que el mercado local desarrolle más usos para activos digitales, además de ofrecer seguridad y confianza en las operaciones, agregó.

Stablecoins

El estudio señala que el 50% de peruanos está familiarizado con las stablecoins –criptomonedas más estables que, por ejemplo, bitcoin y ether– y que casi cuatro de cada cinco estarían dispuestos a probarlas después de comprender mejor cómo funcionan.

Asimismo, concluye que en un escenario hipotético con fuertes mecanismos de protección frente al fraude y pérdidas financieras, la intención de uso alcanzaría al 77% de ciudadanos.

Arango manifestó que hoy el uso de stablecoins se observa principalmente en operaciones entre empresas. En estas transacciones, compañías de distintos países pueden recurrir a dichos activos para acelerar el movimiento de fondos, especialmente cuando una transferencia bancaria internacional puede tomar más tiempo, explicó.

“El atractivo está en la velocidad y la trazabilidad de origen”, destacó. En las operaciones hacia el Perú, el dinero puede ser enviado mediante una stablecoin y posteriormente convertirse a soles o dólares una vez que llega al mercado local.

Oferta

Sin embargo, el ejecutivo indicó que todavía existe una limitación para que su uso se extienda entre los consumidores peruanos y es la poca oferta de productos y servicios que pueden pagarse directamente con estos activos.

“Hay una oportunidad importante de crecimiento de esa tecnología, siempre y cuando el peruano tenga más opciones de servicios en los cuales pueda utilizar este tipo de moneda”, sostuvo.

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