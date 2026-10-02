Evolución. La siguiente etapa será una mayor digitalización de los flujos de remesas y, progresivamente, una mayor presencia de las stablecoins. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)
Evolución. La siguiente etapa será una mayor digitalización de los flujos de remesas y, progresivamente, una mayor presencia de las stablecoins. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)
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Zulema Ramirez Huancayo
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El mercado de remesas avanza hacia una mayor digitalización, mientras las stablecoins comienzan a ganar espacio como una alternativa para agilizar las transferencias internacionales.

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