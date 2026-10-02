La minera canadiense Hannan Metals extendió de 305 a 410 metros la longitud conocida de una zona de roca mineralizada en Previsto Central, parte de su proyecto Previsto, ubicado en Huánuco. La ampliación corresponde a un nuevo tramo de 105 metros hacia el sureste, identificado mediante una nueva campaña de muestreo.

La compañía agregó 325 nuevas muestras de canal sobre 580.5 metros de muestreo. Todas presentaron mineralización de oro, plata o cobre, con lo que el acumulado llega a 648 de 648 muestras mineralizadas por encima de los niveles de fondo.

Uno de los resultados destacados correspondió a una muestra selectiva de panel, que registró 32.8 gramos por tonelada (g/t) de oro y 130 g/t de plata. Hannan precisó que este tipo de muestra es selectiva y no necesariamente representa las leyes promedio del proyecto.

Próxima etapa: perforación

Los resultados corresponden a muestreos realizados sobre afloramientos expuestos en superficie. La compañía indicó que la zona mineralizada permanece abierta en todas las direcciones, por lo que todavía necesita perforación para comprobar cómo continúa el sistema en profundidad y determinar sus dimensiones reales.

Michael Hudson, CEO de Hannan Metals, sostuvo que el trabajo en Perú se concentra ahora en definir mejor la zona antes de la primera campaña de perforación. “Nuestro trabajo ahora en Perú es avanzar hacia el núcleo del sistema mientras avanzamos en los permisos para nuestro primer programa de perforación en 2027”, afirmó.

El programa contempla 18 plataformas y 7,650 metros de perforación diamantina en los prospectos Previsto Central e Inca Garcilaso. La campaña estará sujeta a la obtención de las autorizaciones ambientales y otros permisos correspondientes.

Hannan Metals reportó 648 muestras mineralizadas de 648 tomadas en Previsto Central. Una muestra selectiva registró 32.8 g/t de oro y 130 g/t de plata. (Foto: GEC)

Entre los resultados de canal también destacó un intervalo de 19.8 metros con 0.6 g/t de oro y 6 g/t de plata, que incluyó 2 metros con 3.1 g/t de oro. Otro canal reportó 77.3 metros con 0.1 g/t de oro y 2 g/t de plata, incluyendo un tramo de 1.5 metros con 2.3 g/t de oro.

Hannan considera que Previsto presenta características de un sistema epitermal alcalino de oro y cobre, un tipo de depósito que la empresa compara con distritos como Cripple Creek, en Estados Unidos, uno de los mayores yacimientos auríferos del mundo con más de 27 millones de onzas producidas. La compañía sostiene que Previsto sería el primer sistema de este tipo documentado en Perú.

En julio, Hannan ya había presentado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para avanzar hacia esta primera campaña de perforación. El proyecto es de propiedad 100% de Hannan Metals y forma parte de un distrito mineralizado que la compañía viene explorando desde su descubrimiento en 2021.