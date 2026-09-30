Compañía de Minas Buenaventura, productora de oro, plata y cobre fundada por la familia Benavides, conversa con potenciales socios extranjeros para desarrollar Trapiche, su proyecto cuprífero en Apurímac. Sin embargo, todavía no ha concretado ninguna alianza.

Según Roque Benavides, presidente del directorio de la compañía, los interesados provienen de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos. “Hemos conversado con diversas compañías interesadas y aún no hemos concretado. Lo que estamos haciendo nosotros (Buenaventura) es avanzar con los estudios de factibilidad del proyecto, a fin de agregarle valor”, explicó el ejecutivo en el marco de Andesmin 2026, un encuentro minero en el que será expositor.

En agosto, la minera adelantó a este diario que evaluaba incorporar un socio estratégico en Trapiche para compartir el riesgo de construcción, aunque con la intención de mantener la operación del activo.

Trapiche requerirá una inversión superior a los US$ 2,000 millones. La empresa estima que entrará en producción entre el 2031 y el 2032.

Buenaventura también prevé destinar más recursos a la exploración de nuevos yacimientos. Actualmente tiene trabajos exploratorios en Cusco, Puno, Pasco, Cajamarca y Apurímac.

En Arequipa, la minera busca ampliar recursos en Tambomayo, su operación de oro y plata. En Pasco sigue explorando los alrededores de Yumpag, donde ha identificado recursos de plata. En Cajamarca evalúa nuevas oportunidades de exploración y desarrollo en La Zanja.

Rally de metales: Buenaventura prefiere explorar antes que adquirir

En agosto, la minera adelantó a este diario que evaluaba incorporar un socio estratégico en Trapiche para compartir el riesgo de construcción, aunque con la intención de mantener la operación del activo.

La compañía mantuvo su guía de gasto de capital para este año, entre US$ 385 millones y US$ 415 millones, pero elevó en cerca de 30% su presupuesto de exploración. Leandro García, gerente general de la compañía, explicó que resulta más eficiente ampliar reservas en unidades con planta e infraestructura propias que comprar proyectos de terceros, que hoy cotizan caro por el alza de los metales.

En sus operaciones, Buenaventura reevalúa en La Zanja material que antes no era rentable, con el fin de extender la vida del tajo. En San Gabriel (Moquegua) redujo su meta de este año a 30,000 onzas de oro, frente a las 50,000 previstas. Además, Yumpag obtuvo permiso para procesar 1,200 toneladas diarias, y El Brocal elevará su ritmo a cerca de 12,000 toneladas.

Hacia el 2040, la empresa apunta a ubicarse entre las 50 mayores mineras del mundo por capitalización bursátil. La meta es sostener una producción de 220,000 onzas de oro, 22 millones de onzas de plata y 130,000 toneladas de cobre fino. Su cartera incluye además estudios de prefactibilidad en Sulfuros de Coimolache, La Zanja y El Algarrobo (Piura).

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