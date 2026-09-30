Sistema Nacional de Pensiones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), oficializado mediante , actualiza el aporte mínimo al Sistema Nacional de Pensiones a S/ 160. Este nuevo monto rige para los aportes desde el periodo de octubre de 2026 en adelante.

La Oficina de Normalización Previsional informó que son 22,239 afiliados trabajadores independientes quienes realizan sus propios aportes para construir una pensión y seguro de salud de por vida.

Además, los aportes permiten contar con protección antes situaciones imprevistas. En caso de sufrir un accidente que le impida seguir trabajando, el afiliado puede solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida, siempre que cumpla con las condiciones establecidas, entre ellas haber aportado por lo menos 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente.

Sueldo mínimo 2026 en Perú: qué se sabe del aumento de la nueva RMV | Foto: Andina
Sueldo mínimo 2026 en Perú: qué se sabe del aumento de la nueva RMV | Foto: Andina

¿Cuándo se realiza el pago?

El aporte vence el último día del mes siguiente al periodo que corresponde. Por ejemplo, el aporte del periodo de octubre de 2026 es S/ 160 y puede pagarse hasta el 30 de noviembre.

¿Cómo realizar el pago?

  • Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.
  • Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

  • Agentes Interbank con el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto a pagar.
  • En las ventanillas del Banco de la Nación, indicando el número de documento de identidad del afiliado, el mes y el monto a pagar.

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