El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) inició este jueves el periodo de sesiones 2026 – 2031 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Al respecto, el titular del sector, Juan Sheput, planteó que esta instancia se declare en sesión permanente para abordar de forma prioritaria temas como la prevención frente al Fenómeno El Niño, la Remuneración Mínima Vital y los efectos de la inteligencia artificial en el empleo.

“Nuestro país está atravesando una serie de circunstancias que nos obligan a actuar en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo tenemos elementos vinculados a la remuneración mínima vital, pero también a los efectos del fenómeno El Niño. En el mediano plazo, un conjunto de desafíos que nos tienen que llevar a una mayor competitividad y productividad en el mundo del trabajo”, indicó.

Para hacer frente a esta coyuntura, el MTPE presentó al Consejo una propuesta para mitigar las implicancias del Fenómeno El Niño en el sector laboral.

Juan Sheput, ministro de Trabajo. (Foto: Andina)

La estrategia contempla identificar con anticipación las zonas y actividades de mayor riesgo, proteger la continuidad laboral y facilitar la recuperación productiva, en articulación con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, se prevé la generación de empleo temporal mediante el programa Llamkasun Perú en las zonas más vulnerables.

Como punto prioritario de la agenda, el Consejo activará el diálogo tripartito sobre la propuesta presidencial de la Remuneración Mínima Vital, con el objetivo de colocar la mejora de los ingresos de los trabajadores en el centro del debate laboral, informó el sector.

Asimismo, se abordarán los cambios que generan la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, especialmente en materia de capacitación, nuevas habilidades requeridas y los retos para el empleo formal.

En las sesiones participan representantes sindicales y empresariales, entre ellos CGTP, CUT, CTP, CATP, Confiep, SNI, CCL, ADEX, Capeco, Comex Perú, Asbanc, Apemipe, el Conglomerado de Pequeña Empresa en el Perú, SNP y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otras.