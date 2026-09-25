La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado culminó la etapa de entrevistas a los candidatos que buscan ocupar tres plazas en el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y dio a conocer los puntajes obtenidos por los postulantes.

Luego de un cuarto intermedio, los resultados finales fueron aprobados por unanimidad, con 11 votos a favor.

El presidente de la comisión, senador Hugo Ccahuana Aymachoque, precisó que estos resultados son parciales y serán incorporados a la evaluación integral de los candidatos, que también comprende su formación académica y experiencia profesional.

¿Qué puntaje obtuvo cada candidato?

José Fernández-Baca Llamosas: 38.18 puntos.

Alejandro Granda Sandoval: 36.091 puntos.

Juan Marthans León: 34.6 puntos.

Oswaldo Molina Campodónico: 34.182 puntos.

Diego Macera Poli: 32.73 puntos.

Ricardo Stok Capella: 31.55 puntos.

Santiago Roca Tavella: 30.91 puntos.

Raúl Mauro Machuca: 29 puntos.

Kurt Burneo Farfán: 25.73 puntos.

La calificación de las entrevistas será considerada junto con los demás elementos de evaluación antes de definir a los tres candidatos que serán propuestos para ocupar las plazas disponibles en el directorio del BCRP.

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¿Qué plantearon los candidatos durante las entrevistas?

El candidato Machuca fue consultado sobre los retos que enfrenta el BCRP ante la volatilidad de los mercados.

Al respecto, señaló que la principal tarea de la institución es mantener la estabilidad de precios.

“Para poder hacer frente a estos grandes embates macroeconómicos, el banco tiene que reforzar, por así decir, sus instrumentos para poder cumplir con su mandato, que es mantener la estabilidad de la moneda y hacer que los impactos que hay con respecto al sector externo no nos afecte tan fuerte a través de los mecanismos del tipo de cambio, y para eso tiene las reservas internacionales netas a disposición, entre otros mecanismos”.

Por su parte, Fernández-Baca Llamosas respondió sobre cómo minimizar el impacto de la inflación internacional en la economía peruana.

“Felizmente, el Banco Central tiene la capacidad de contrarrestar esto en base a los mecanismos que le permiten la ley. Actualmente, la inflación subyacente, que es la inflación dura de los fundamentos de la economía, son bastantes sólidos y la inflación está relativamente bajo control”.

Nueve postulantes fueron evaluados durante el proceso, mientras que José Escobal D’Angelo y Oscar Dancourt Masías no participaron de sus respectivas entrevistas. Foto: Congreso

En tanto, Roca Tavella fue consultado sobre las lecciones de la experiencia inflacionaria peruana para la política monetaria actual.

El candidato respondió que “la teoría y la experiencia sobre la inflación en el mundo nos presentan distintos grados de inflación” y explicó que la receta tradicional frente a este fenómeno consiste en el incremento de las tasas de interés, medida que, según señaló, “influye en el bolsillo de la gente”.

Finalmente, Alejandro Granda Sandoval respondió sobre la competencia del BCRP para intervenir en la regulación de tarifas y establecer mecanismos de interoperabilidad entre plataformas digitales.

Sostuvo que “el dilema pasa cuando se cae el aplicativo; en ese sentido el BCR está desarrollando una plataforma única que nos permita enlazarnos entre un solo aplicativo que se conecte con los aplicativos de otros bancos, y que permita hacer todo lo que actualmente hago”.

Dos candidatos no acudieron a la entrevista

El proceso también registró dos inasistencias. José Escobal D’Angelo comunicó que se encuentra fuera del país y que, por ese motivo, no podía asistir a la entrevista programada para este miércoles.

Asimismo, Oscar Dancourt Masías no se presentó a la sesión del martes. Según lo informado a la comisión, debía atender actividades particulares que no podían ser canceladas con anticipación.

Con la culminación de las entrevistas, la comisión deberá integrar estos resultados con la evaluación de los antecedentes académicos y profesionales para definir a los tres candidatos que serán propuestos para integrar el directorio del BCRP.