Un hogar peruano visitó en promedio 9.3 tiendas o canales durante el 2T26, según estudio de Worldpanel by Numerator. (Foto: Archivo)
Un hogar peruano visitó en promedio 9.3 tiendas o canales durante el 2T26, según estudio de Worldpanel by Numerator. (Foto: Archivo)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Mass, Dollarcity, Tambo, OXXO y otros formatos de cercanía ya no compiten necesariamente por la misma compra. El consumidor peruano está incorporando cada vez más establecimientos a su recorrido y, dentro de cada uno, encuentra propuestas diferentes en precio, surtido, marcas y ocasiones de consumo. En el segundo trimestre del 2026 (2T26), un hogar visitó en promedio 9.3 tiendas o canales. ¿Qué está buscando en cada una de ellas y cómo cambia esto el negocio para las marcas?

TE PUEDE INTERESAR

Este es el monto que facturan las marcas propias en el canal moderno, ¿quiénes ganan y pierden?
Retail acogerá aperturas y ampliaciones: estos son los malls que surgen y otros que crecen
La nueva batalla de las marcas: conquistar la dopamina del consumidor

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.