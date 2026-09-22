El dato forma parte del estudio “Consumer Insights Q2 2026 Canales” de Worldpanel by Numerator, que identifica una mayor convivencia entre los formatos de compra. Entre el 2T24 y el 2T26, la penetración de supermercados pasó de 62% a 77%, mientras que la de discounters aumentó de 42% a 70%.

Los formatos modernos amplían su penetración, mientras algunos canales tradicionales retroceden. (Foto: Diseño Gestión)

“Ya es un cambio estructural en el comportamiento del consumidor peruano. Prácticamente ocho de cada 10 hogares del Perú en un trimestre van al supermercado y siete de cada 10 están yendo al discounter. Antes hablábamos de seis de cada 10 en supermercados y cuatro de cada 10 en discounters”, sostuvo a Gestión Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator.

El avance, sin embargo, no significa que el consumidor haya abandonado los canales tradicionales. Las bodegas representan 37% del gasto de consumo masivo dentro del hogar y los mercados de abasto otro 29%, mientras el canal moderno concentra 24%. “No es que deje de gastar en estos canales, sino que agrego en mi mix de canales a los nuevos canales modernos también. Esa es una dinámica interesante no solamente para el canal, sino también para las marcas”, dijo Cheng.

Las bodegas mantienen el mayor peso en el gasto, seguidas por los mercados de abasto y el canal moderno. (Foto: Diseño Gestión)

La pelea ya no es solo por precio

La expansión de los formatos modernos está modificando la competencia. Para Cheng, cada establecimiento puede ofrecer una propuesta distinta y atender una misión específica del consumidor.

“La relevancia está en el mix de surtido, en la estrategia de precios, en cómo va primizando el tipo de marcas y productos y, al mismo tiempo, en la dualidad de marcas de valor y marcas propias. El canal moderno genera una diversificación distinta, a lo que se suma la actividad promocional y la experiencia que implica estar en estos formatos”, apuntó.

El estudio encuentra esa especialización. Supermercados, mercados de abasto y cash & carry están más asociados a compras planificadas y de abastecimiento, mientras que discounters, minimarkets y bodegas tienen mayor relación con reposición y consumo diario. Las tiendas de conveniencia, en tanto, están más vinculadas con compras urgentes.

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Mass, Dollarcity y 3A no capturan al mismo consumidor

Los discounters muestran con claridad esta diferenciación. El estudio compara a Mass, 3A y Dollarcity y encuentra diferencias en penetración, frecuencia y ticket. Mass llega a 79% de penetración, frente a 37.3% de Dollarcity y 15.1% de 3A. En frecuencia, registra 15 visitas al año, frente a 3.1 de Dollarcity y 3.9 de 3A. Los tickets son de S/ 17.1 en Mass, S/ 18.4 en Dollarcity y S/ 15.8 en 3A.

“Mass tiene el 80% de los hogares; ocho de cada 10 han comprado al menos una vez y un hogar va 15 veces al año. Eso se explica mucho por la estructura de categorías que tiene, porque juega con las esenciales, también con la indulgencia, el autocuidado y parte de alimentos para mascotas. En cambio, Dollarcity está mucho más enfocado en cosas del hogar, y eso básicamente es más por un tema de oferta, no tanto por demanda”, precisó Cheng.

Los discounters todavía tienen espacio para crecer, especialmente a través de las marcas propias y de categorías donde el consumidor mantiene una preferencia por marcas comerciales.

“El juego de los discounters como estrategia de cercanía y de surtido, y la importancia que se está dando hoy a la dinámica de las marcas propias, es muy relevante. Pero también hay una oportunidad en otras categorías donde el consumidor peruano todavía puede tener tendencia a buscar una marca comercial”, señaló.

Mass alcanza una penetración de 79% y registra 15 visitas al año por hogar. (Diseño Gestión)

Tambo, OXXO y Vega: tres perfiles dentro de la conveniencia

La misma lógica se observa en las tiendas de conveniencia. El estudio analiza a Tambo, OXXO y Vega y encuentra perfiles diferentes. La penetración alcanza 14.4% para Tambo, 5.7% para OXXO y 2.1% para Vega. En frecuencia, registran 2.4, 1.6 y 1.4 visitas al año, respectivamente, mientras que los tickets llegan a S/ 12.4, S/ 15 y S/ 33.4.

También cambia el destino del gasto. En Tambo y OXXO, la indulgencia concentra 50% y 55.3% del gasto, respectivamente, mientras que en Vega los productos esenciales representan 54.2%. “Hoy en día la conveniencia evidentemente tiene una mayor incidencia en compra de urgencia. Generalmente estoy yendo a comprar y selecciono categorías específicas donde hay mucha más incidencia de indulgencia”, comentó.

Pero el ejecutivo advierte que también hay oportunidades dentro de las propias tiendas. “Tenemos un comprador que es omnicanal, y evidentemente también podrían existir oportunidades dentro de las mismas tiendas. Hay que entender las regiones y las zonas donde están instaladas, porque el surtido diferenciado es una oportunidad también”, añadió.

El consumo dentro del hogar representa así una oportunidad adicional para estos formatos, siempre que identifiquen las razones y categorías de compra que pueden desarrollar.

Tambo llega a 14.4% de los hogares y registra 2.4 visitas al año. (Diseño Gestión)

La oportunidad está en vender distinto según el canal

La fragmentación del consumidor también cambia la estrategia de las empresas de consumo masivo. Para los canales, según Cheng, las distintas ocasiones de consumo abren oportunidades para desarrollar propuestas de valor diferenciadas, siempre a partir de entender qué busca el comprador. Una marca puede estar presente en varios canales, pero no necesariamente ofrecer el mismo producto en todos ellos.

“Las marcas tienen una gran oportunidad y la conversación entre canal y marca, teniendo al consumidor en el centro, se vuelve fundamental. La clusterización y la diferenciación entre canales es lo que está buscando el consumidor. Las marcas deben jugar con estrategias de formatos y de precios diferenciados para maximizar el viaje, maximizar el metro cuadrado y reducir cualquier índice de canibalización que pueda existir pasando de un canal a otro”, afirmó Cheng.

El estudio también muestra que el consumidor está cambiando sus prioridades de gasto según la ocasión. Cheng observa una tendencia de los últimos dos años hacia categorías vinculadas con autocuidado, bienestar e indulgencia, mientras las esenciales siguen concentrando el grueso del gasto, aunque avanzan a menor ritmo.

Más tiendas, más convivencia

La tendencia podría continuar, pero no necesariamente porque un formato vaya a desplazar a otro. Para Cheng, el factor determinante será la aparición de nuevos establecimientos y propuestas. “Hay una correlación bien directa: en Lima se ve una mayor convivencia que en provincias porque es donde hay mayor diferencia de ofertas de establecimientos, mientras que el desarrollo que se ve paulatinamente en provincias hace que quieran probar otros canales”, proyectó.

La perspectiva para el consumo dentro del hogar también es positiva, aunque dependerá de factores externos. Worldpanel estima un crecimiento del volumen de alrededor de 1.5% en 2026 y 0.7% en 2027, bajo determinados supuestos. “La relación del consumo está basada en el salario real y en el empleo. Pero va a ser fundamental la disponibilidad de productos, más aún considerando el Fenómeno de El Niño, porque por temas de oferta el consumo puede tener impactos. Hoy, como disponibilidad de gasto, creo que hay una oportunidad”, advirtió Cheng.

A más largo plazo, el ejecutivo identifica potencial en el supermercadismo, por sus niveles de tráfico, y también en el e-commerce, que considera una oportunidad para ganar velocidad como canal de consumo masivo.

El resultado es un escenario en el que las bodegas y los mercados siguen siendo indispensables, pero comparten al consumidor con una cantidad cada vez mayor de formatos. Para Mass, Dollarcity, Tambo, OXXO, Vega y el resto de jugadores, el desafío pasa por identificar qué misión de compra pueden capturar y construir una propuesta específica para ella.

El consumo mira hacia adelante

Aunque Worldpanel by Numerator no cuenta con información posterior a junio, Cheng espera que la convivencia entre distintos formatos se mantenga en los próximos meses. Sin embargo, advierte que algunos factores externos podrían modificar esta tendencia.

“Podríamos tener tendencias similares. No obstante, el FEN es una variable que podría modificar a la baja el consumo en hogares”, sostuvo.

En esa línea, el ejecutivo indicó que no han identificado cambios estructurales en la intención o dinámica de consumo hasta el periodo analizado. La evolución hacia adelante, agregó, dependerá también de variables externas que puedan impactar en el gasto de los hogares.

Ficha técnica

Estudio: Consumer Insights Q2 2026 Canales

Fuente: Worldpanel by Numerator

Muestra: Panel de 5,000 hogares a nivel nacional

Confiabilidad: 95%

Periodo de aplicación: enero-junio de 2026