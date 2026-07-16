¿Por qué cada vez más consumidores eligen un producto por su diseño o experiencia al adquirirlo? El estudio Cultura Dopamina, de Consumer Truth, identifica un cambio que empieza a influir en las estrategias de las empresas. (Foto referencial)
¿Por qué cada vez más consumidores eligen un producto por su diseño o experiencia al adquirirlo? El estudio Cultura Dopamina, de Consumer Truth, identifica un cambio que empieza a influir en las estrategias de las empresas. (Foto referencial)
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Eduardo Sotelo
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Un consumidor compra una gaseosa por un vaso coleccionable, hace cola para entrar a una cafetería “instagrameable” o termina agregando a su carrito un producto que nunca pensó comprar. ¿Qué tienen en común esas decisiones? Para Consumer Truth, no son casos aislados, sino señales de un cambio que empieza a transformar la forma en que las empresas buscan conectar con sus clientes.

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