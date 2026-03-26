El sector franquicias tendrá una expansión de entre 5% y 8% este año, lo que permitiría que el movimiento económico pase a aproximadamente 1,600 millones de dólares, afirmó Juan Lazarte, presidente del Sector Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima.

El representante empresarial indicó que el desempeño de las franquicias estará impulsado por factores clave como la mayor penetración en ciudades secundarias, el dinamismo de franquicias de menor inversión o low cost y el avance de la digitalización comercial que facilita la operación y expansión de los negocios.

Asimismo, los nuevos formatos de autoempleo y una mayor presencia de inversión de parte de peruanos retornantes e inversionistas diversificados van a contribuir a sostener el crecimiento del sector durante el año.

POTENCIAL

Lazarte reveló que entre los formatos con mayor potencial de crecimiento se encuentran las microfranquicias o low cost, con inversiones menores a 50,000 dólares, y los modelos de autoempleo.

También destacan las franquicias modulares, como islas comerciales, contenedores y food trucks.

Otro formato en expansión son las dark kitchens, que operan sin atención al público y se enfocan principalmente en delivery.

Por su parte, las franquicias de servicios destacan por requerir menor capital inicial y ofrecer mayores márgenes operativos.

MÁS RENTABILIDAD

Aunque estos formatos muestran buen desempeño, los sectores con mayor rentabilidad para este año son la gastronomía especializada, salud y estética, educación técnica, servicios B2B y tecnología aplicada al retail.

PERSPECTIVAS

Las oportunidades de crecimiento del sector franquicias en los próximos años son amplias

En primer lugar, destaca la tendencia expansiva de las franquicias hacia provincias, donde aún existe una baja penetración en comparación con Lima.

“Ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo representan mercados con alto potencial debido a su crecimiento económico y demográfico, lo que abre espacio para nuevas marcas y formatos de negocio”, detalló.