El formato hard discount se consolidó como la principal palanca de crecimiento de InRetail durante el arranque de 2026. Foto: Andina
El formato hard discount se consolidó como la principal palanca de crecimiento de InRetail durante el arranque de 2026. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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InRetail, el brazo retail del grupo Intercorp, abrió el 2026 con paso firme. Al cierre del primer trimestre, la compañía reportó ingresos consolidados de S/ 6,052 millones, un crecimiento interanual de 10.2% respecto a los S/ 5,493 millones registrados en el mismo período del año anterior. Más revelador fue el comportamiento del ebitda ajustado, que avanzó 22.2% hasta situarse en S/ 785 millones, con un margen de 13%. ¿Qué explica este desempeño?

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