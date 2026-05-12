En detalle, según sus estados financieros presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el crecimiento registrado estuvo liderado por el segmento Food Retail. Este bloque, que agrupa las cadenas Plaza Vea , Vivanda , Mass y Makro , facturó S/ 3,521 millones entre enero y marzo, un alza de 13.1% frente al mismo período del año anterior.

Dentro de ese resultado, dos formatos se destacaron con fuerza; Mass , el modelo de hard discount orientado a sectores populares, y Makro , el formato cash & carry dirigido a negocios y mayoristas, anotaron crecimientos en ventas de mismas tiendas (SSS, por sus siglas en inglés de Same-Store Sales) de 16.6% y 13.7%, respectivamente.

La compañía atribuyó estos resultados a la recuperación del poder adquisitivo de los hogares peruanos, que viene empujando el consumo hacia los canales modernos.

Ese dinamismo también se reflejó en el mapa físico del negocio. Al cierre de marzo, InRetail operaba 1,721 tiendas de Food Retail en todo el país. El principal responsable de ese crecimiento es Mass, el formato de hard discount que se ha convertido en la punta de lanza del grupo. Solo en el primer trimestre, la cadena sumó 32 nuevas tiendas, con lo que su red alcanzó los 1,582 locales a nivel nacional .

Mass sumó 32 nuevas tiendas en el primer trimestre y alcanzó 1,582 locales a nivel nacional. Foto: Andina

¿Qué pasó con el negocio Pharma?

El negocio Pharma, que agrupa las cadenas Inkafarma y Mifarma, no se quedó atrás. Entre enero y marzo, este segmento facturó S/ 2,332 millones, un avance de 6.2% respecto al mismo período del año anterior, consolidándose como la segunda palanca de crecimiento del grupo.

El impulso vino, sobre todo, de las farmacias propiamente dichas, cuyas ventas crecieron a doble dígito: 11.9% interanual, con un alza de 9.3% en ventas de mismas tiendas, una aceleración notable frente al 5.4% registrado en el trimestre previo. La expansión física acompañó ese dinamismo: durante el primer trimestre, el segmento sumó 20 nuevas tiendas y cerró marzo con 2,529 locales operativos a nivel nacional .

La apertura de esos 20 establecimientos tuvo un reparto variado. El formato tradicional lideró la expansión con nueve nuevas tiendas; le siguieron los locales de Belleza & Cuidado Personal con ocho aperturas, y Autoservicio con tres. En tanto que, la unidad de Distribución, registró una caída en sus resultados por la salida deliberada de canales B2B considerados no estratégicos.

El negocio Pharma de InRetail, integrado por Inkafarma y Mifarma, añadió 20 nuevas tiendas entre enero y marzo. Foto: Andina

¿Qué pasó con el negocio de Shopping Malls?

El segmento Shopping Malls, operado bajo la marca Real Plaza, cerró el trimestre con ingresos de S/ 197 millones, un crecimiento de 5% frente al mismo período del año anterior. Detrás de ese avance hay tres factores concretos: la incorporación de 28,000 metros cuadrados (m2) adicionales de área arrendable, la recuperación del tráfico en los centros comerciales y una base de comparación favorable, dado que el primer trimestre de 2025 estuvo marcado por cierres temporales, incluyendo el cierre voluntario de todos los locales por dos días tras el incidente registrado en Real Plaza Trujillo.

En tanto que, el ebitda ajustado, que se disparó 41.8% interanual y llevó el margen sobre ingresos netos por alquileres a 79.2%, un nivel que refleja tanto la recuperación operativa como la ausencia de los gastos extraordinarios que pesaron sobre el trimestre comparable.

En las tiendas de los locatarios, las ventas crecieron 13.9%, con avances en prácticamente todas las categorías. La excepción fue Cines, que siguió sin levantar en ventas. El consumo más activo y la mayor liquidez en el mercado, parcialmente alimentada por los retiros adicionales de fondos de pensiones, explican buena parte de ese dinamismo.

Real Plaza elevó sus ingresos impulsado por una mayor afluencia de visitantes y la ampliación de áreas arrendables. Foto: Andina

Inversiones y próximos pasos

En términos de capex, InRetail destinó aproximadamente S/ 138 millones en inversiones de capital, distribuidos en tres frentes: apertura y remodelación de tiendas, infraestructura logística y mejora de activos inmobiliarios.

En Food Retail y Pharma, el grueso del desembolso fue a nuevos locales Mass, Inkafarma y Mifarma, pero también al avance de dos proyectos de mayor aliento: la implementación gradual del nuevo centro de distribución del negocio Pharma y los centros logísticos diseñados específicamente para el formato de hard discount . En Real Plaza, la apuesta fue por ampliar y renovar los centros comerciales existentes, con foco en mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la oferta para los locatarios.

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De cara a los próximos trimestres, la compañía proyecta sostener ese ritmo: más aperturas de tiendas Mass y farmacias, la maduración de los locales inaugurados en 2025 y la captura progresiva de eficiencias logísticas. En los malls, el objetivo es seguir empujando los niveles de ocupación y el desempeño comercial de sus inquilinos.

En el frente financiero, InRetail cerró marzo con un apalancamiento neto de 1.8 veces ebitda, por debajo de períodos anteriores. Con estos resultados, InRetail consolida su posición como uno de los actores centrales del retail peruano.