El ritmo de consumo resulta similar al observado en marzo (13.2%), mes en el que también los precios se habían disparado. Con ello se inició el segundo trimestre con una tasa de crecimiento de dos dígitos, manteniendo la tendencia por seis meses seguidos.

Aun así, es un resultado menor al registrado los dos trimestres previos. Esto se explica, sobre todo, por el agotamiento del efecto que generaron los retiros de AFP realizados desde noviembre del 2025.

“Es interesante la fuerza que mantiene el indicador de consumo privado porque se da en un contexto en que el poder adquisitivo de las familias se ha visto impactado negativamente por el sensible incremento de los precios: la tasa interanual de inflación aumentó en abril a 4.0 % (3.8 % en marzo y 2.2 % en febrero), alejándose aún más del techo del rango meta del Banco Central de Reserva. Además, en abril se observó un retroceso de la confianza del consumidor [...]”, analiza el BBVA Research.

La prueba de que los ánimos de gasto aún existen se refleja en la data corregida por estacionalidad. En abril, comparado con marzo, el consumo de las familias aumentó 1.6%, tras dos meses de caída.

Para Vanessa Belapatiño, economista senior de BBVA Research, el gasto privado sigue respaldado por el crecimiento del crédito de consumo, que se aceleró a 11.2% en marzo. A ello se suma la expansión del empleo formal y los ingresos laborales.

El consumo de peruanos se mantiene impulsado por compras en entretenimiento. (Imagen: BBVA Research)

¿En qué gastaron más los peruanos?

Tomando en cuenta solo las compras con tarjetas de crédito y/o débito -que ahora representan tres cuartas partes del gasto total-, el mes pasado se observó que se mantuvo el dinamismo principalmente en cuatro categorías.

Una de ellas fue entretenimiento: el gasto con tarjeta creció 55.8% en abril. De esta forma, se evidencia que los peruanos priorizaron este rubro por segundo mes consecutivo .

El mayor gasto en entretenimiento estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento en la compra de entradas para cine, teatro o conciertos, que llegó a dispararse más de 170%.

Para Belapatiño, pese a la inflación, por el momento no se observa un deterioro suficientemente fuerte del ingreso de los hogares como para obligarlos a recortar de manera significativa sus gastos no esenciales.

“Espectáculos y conciertos es lo que está ‘jalando’ el crecimiento en entretenimiento. Puede explicarse, además, por el alto número de espectáculos que se están haciendo en el país, en Lima principalmente […] Sin embargo, si se mantienen precios elevados por más tiempo, sí podríamos ver hacia adelante una recomposición o moderación de los gastos no primarios”, sostuvo.

El concierto de Milo J , cantante argentino en el Estadio Nacional del Perú este 17 de abril de 2026 como parte de su gira “La Vida Era Más Corta Tour Mundial”

Conciertos: En abril se inició la venta de entradas para los conciertos de las bandas de Kpop BTS y Enhypen, en ambos casos se alcanzó un “sold out”. Adicionalmente, a fines del mes se dio inicio a la preventa de boletos para la presentación de Karol G en 2027, pero en ese caso aún no se ha llegado a agotar la oferta. Otros conciertos -realizados ese mes- que lograron la venta total de tickets durante abril fueron los de Laura Pausini y Milo J en el Estadio Nacional, que tuvo que hacer un cambio de recinto por la alta demanda.

Durante el mes también se impulsó la categoría denominada “otras compras”, que incluye los consumos en tiendas por departamento, productos electrónicos, videojuegos y fotografía. Este tipo de compras aumentó 21.4%, principalmente por el mayor gasto en electrónica, que equivale a un cuarto del consumo en ese rubro.

En tanto, una de las pocas categorías de consumo básico que tuvo un considerable incremento fue la de educación, que avanzó a 8.3% en abril tras varios meses débiles. El aumento de transacciones se explicó tanto por pagos en universidades e institutos como por servicios vinculados a academias, talleres y cursos online.

Por su lado, el gasto en transporte pasó de crecer 24.3% a 25%. Este ligero avance se dio ante un mayor consumo en combustible, que representa S/ 6 de cada S/ 10 que se gastan en esta categoría.

En tanto, el consumo en turismo también perdió fuerza y cayó 0.9% el mes pasado. (Foto: AFP)

“El crecimiento de transporte sigue siendo alto, pero sí se moderó respecto a los primeros meses del año. En marzo teníamos además el efecto del gas natural, que ya no lo tenemos ahora”, señaló Belapatiño. El riesgo ahora está sobre los vaivenes en el precio del petróleo a nivel internacional que impactan a nivel local.

Otra categoría que se mantuvo sin muchos cambios fue la de Moda y Belleza. El rubro creció al mismo ritmo de meses previos, avanzando en 20.5% ante un mayor uso de salones de belleza y spa.

Consumo básico se modera

El reporte del BBVA Research evidencia una desaceleración del consumo con tarjeta en categorías más vinculadas a productos y servicios básicos.

En alimentos , las compras siguieron moderándose y avanzaron solo 5.6% en abril. Aunque el consumo en restaurantes mostró cierta recuperación, el menor avance estuvo asociado al debilitamiento del gasto en supermercados, que representan más de la mitad de la categoría .

En salud también se observó una moderación. Aunque el gasto en esta categoría creció 11.9% interanual en abril, el avance fue menor al registrado meses atrás, especialmente en hospitales y clínicas.

En tanto, el consumo en turismo también perdió fuerza y cayó 0.9% el mes pasado. Pese a que a inicios de abril se tuvieron los feriados por Semana Santa, se evidenció un retroceso en el gasto turístico por menor demanda de excursiones y tours, mientras que la venta de pasajes aéreos y alojamientos continuaron creciendo a un menor ritmo que antes.

El consumo con tarjeta en turismo también perdió fuerza y cayó 0.9% el mes pasado. Foto: Pixabay.

¿Qué viene para los próximos meses?

Aunque se prevé que el consumo continúe creciendo, se esperaría un menor ritmo hacia adelante. La economista de BBVA Research estimó que mayo podría mostrar una nueva moderación debido a varios factores como el casi total agotamiento de los retiros de AFP y la persistencia de una inflación elevada.

“ Puede haber una moderación en mayo, aunque todavía con una tasa buena que podría ser cercana al 10% de no existir más golpes. Hay varios factores que no permiten dar una tendencia”, señaló.

Aunque esto no necesariamente implicaría una desaceleración fuerte, Belapatiño precisó que el segundo semestre todavía presenta bastante incertidumbre debido a factores externos e internos como el conflicto en Medio Oriente, que podría mantener elevados los precios de combustibles, y el proceso electoral peruano, que podría afectar aún más las expectativas de consumidores y empresas.