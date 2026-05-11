Aunque el consumo inició el segundo trimestre con menor fuerza debido a los mayores precios, no impidió un fuerte incremento en las compras de tickets para espectáculos como conciertos. (Imagen: Andina)
Aunque el consumo inició el segundo trimestre con menor fuerza debido a los mayores precios, no impidió un fuerte incremento en las compras de tickets para espectáculos como conciertos. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque la inflación anual volvió a acelerarse en abril y el costo de vida siguió presionando el bolsillo de las familias, los hogares peruanos no dejaron de gastar. El Índice Big Data de Consumo de BBVA Research -que mide el gasto con tarjetas y retiros de efectivo- creció 13.1% el mes pasado, respecto a similar mes del 2025.

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