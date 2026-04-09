El consumidor peruano gana poco, consume activamente y vive de forma muy distinta según dónde se ubica en el país, y seis de cada 10 peruanos ganan menos de S/ 2,300 al mes, arroja el análisis de Equifax-Infocorp sobre la población peruana mayor a 18 años.

Se estima que el 29.4% percibe menos de S/ 1,400 al mes y otro 29.9% se ubica entre S/ 1,400 y S/ 2,300.

En conjunto, casi 6 de cada 10 peruanos con información disponible gana menos de S/2,300 mensuales. Solo el 0.03% supera los S/ 11,000.

“Conocer en profundidad el perfil del consumidor peruano es el primer paso para ampliar el acceso al crédito de forma responsable y sostenible”, señala María Chirinos, Gerente del Canal Personas de Equifax-Infocorp.

Un mercado de escala con necesidades financieras reales

El análisis por segmento de riqueza confirma esa estructura. El grupo de menor capacidad económica estimada concentra al 32% de la población, más de 10.5 millones de personas, frente al 4.1% que pertenece al segmento de mayor riqueza.

No es un mercado de alto poder adquisitivo, pero es un mercado de escala: millones de personas con necesidades financieras reales que las entidades que logren evaluarlos adecuadamente pueden atender.

“Hay personas que generan ingresos y participan activamente en la economía, pero que aún no logran integrarse plenamente al sistema financiero formal. El reto está en identificarlas mejor y ampliar su acceso de forma responsable”, subraya Chirinos.

El consumidor no es igual en todo el país

El score de riesgo para personas naturales estima la probabilidad de que alguien incurra en morosidad en los próximos 12 meses.

Más del 15% de la población nacional se concentra calificada con puntajes considerados de riesgo alto; sin embargo, ese riesgo no es uniforme y es posible identificar variaciones significativas entre regiones, con la costa norte y la selva representando el mayor riesgo crediticio del país y la región sur-Andina del país con indicadores de menor riesgo identificados a nivel nacional.

Para las entidades con planes de expansión regional, la lectura es más directa: aplicar los mismos criterios de aprobación en todo el país significa aprobar de más en algunas regiones y rechazar de más en otras. Conocer esas diferencias es tan importante como conocer al propio cliente.

El siguiente paso: herramientas que lean ese mercado

Retratar al consumidor peruano es solo el punto de partida, el sistema financiero debe desarrollar herramientas capaces de evaluar a ese consumidor con la misma precisión con que hoy se evalúa al segmento tradicional, señala Chirinos.

“El Perú tiene un consumidor diverso, activo y con capacidad real de pago. Nuestra tarea es seguir desarrollando las herramientas que permitan verlo con claridad y darle acceso al sistema financiero que merece”, puntualiza.