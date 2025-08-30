La digitalización de los pagos en Perú sigue creciendo, pero aún enfrenta obstáculos relevantes. Un estudio revela que 66% de los consumidores bancarizados en el país se vieron obligados en el último año a usar un medio de pago distinto al que preferían debido a problemas de aceptación, restricciones en comercios o fallas técnicas.

El informe, elaborado de Nuek junto a AFI (Analistas Financieros Internacionales) también revela que en Perú, la digitalización de los pagos avanza rápidamente y las tarjetas han experimentado un fuerte crecimiento en preferencia y uso, tanto en compras presenciales como online. Especialmente las de débito muestran un notable crecimiento en 2024, situando a Perú cerca de un punto de inflexión donde los pagos digitales pueden superar al efectivo en operaciones diarias.

El estudio reportó que durante el 2024, el 74% usó tarjetas de débito para compras presenciales, mostrando uno de los mayores crecimientos interanuales de la región. Además, el 62% usó tarjeta de crédito física. Mientras que un 44% de peruanos bancarizados optó por las transferencias bancarias.

Fuente: Estudio “La digitalización y democratización de los pagos del consumidor”.

También:

Solo el 26% de peruanos encuestados nunca utilizó pagos sin contacto con tarjeta física, reflejando una buena adopción en el país.

Pagos con dispositivo móvil: Más del 33% de los peruanos bancarizados con smartphone ya usan su móvil para pagos sin contacto de forma habitual.

Tendencia regional

basado en más de 5.200 encuestas en 12 países, el estudio muestra que en compras presenciales la tarjeta de débito es el medio más usado (74%), seguida de la tarjeta de crédito (62%), mientras que el efectivo va perdiendo peso. En pagos online, la tarjeta de débito lidera con 63%.

El uso de pagos sin contacto sigue al alza: más del 70% de usuarios con smartphone o smartwatch desea extender la experiencia contactless a operaciones como confirmar transacciones (tap-to-confirm), enviar dinero (tap-to-P2P) o agregar tarjetas (tap-to-add card).

Pago con contactless.

Además, tres de cada cuatro consumidores estarían dispuestos a utilizar una identidad digital única para realizar pagos, identificarse y prevenir fraudes, lo que refleja la búsqueda de experiencias más seguras y ágiles.

De acuerdo con Javier Rey, director ejecutivo de Nuek, “cuando el 66% de los usuarios no puede pagar como quiere, el problema no es de tecnología, sino de diseño. La verdadera innovación no es ofrecer más opciones, sino una experiencia que funcione sin fricciones”.

El reporte identifica cinco desafíos clave para el ecosistema de pagos en Perú: