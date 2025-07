Los comerciantes minoristas en Estados Unidos enfrentan gran incertidumbre mientras se preparan para la temporada navideña, la más importante en ventas, reportaron comerciantes del país.

Las políticas comerciales del presidente Donald Trump, especialmente la suspensión y modificación de aranceles a importaciones, principalmente desde China, , han creado confusión en la planificación de inventarios, selección de productos y fijación de precios.

La industria estadounidense de juguetes, que depende aproximadamente en un 80% de importaciones chinas, ha registrado retrasos en la producción y llegada de mercancía.

Además, un arancel temporal del 145%, el cual fue aplicado en mayo por el presidente Trump, y la posibilidad de nuevos tributos han provocado que las empresas produzcan y pidan con cautela a “último minuto”, explicó Greg Ahearn, presidente y CEO de la Toy Association.

Asimismo, empresas como Balsam Hill han tenido que reducir el tamaño y contenido de sus catálogos navideños debido a la incertidumbre sobre qué productos podrán importar y a qué costo.

“La incertidumbre nos ha llevado a pasar todo nuestro tiempo tratando de reorganizar lo que estamos pidiendo, de dónde lo estamos trayendo, cuándo va a llegar”, dijo Mac Harman, CEO de la empresa.

Según reportaron, ante este escenario, los consumidores podrían encontrar menor variedad de regalos disponibles y precios más elevados, debido a que los minoristas intentan evitar sobrecostos y quedarse con productos que no se vendan.

Por otro lado, Dean Smith, quien es copropietario de las tiendas de juguetes independientes JaZams, indicó que recientemente pasó una hora y media revisando escenarios de precios con un distribuidor canadiense porque el costo mayorista de algunos productos aumentó un 20%.

En tanto Hilary Key, propietaria de The Toy Chest en Nashville, Indiana, precisó que este año abandonó sus pruebas de productos por temor a que cualquier pedido retrasado incurriera en altos impuestos de importación.

Debido a que todos los aumentos de precios están sujetos a cambios si la situación de los aranceles cambia nuevamente, Key teme que su tienda no tenga una variedad de productos para la temporada navideña.

“Mi preocupación no es que no tenga nada, porque puedo traer más libros. Puedo traer más regalos, o puedo traer simplemente cosas que se fabrican en otros lugares. Pero eso no significa que voy a tener el mejor inventario para cada edad de desarrollo o para cada necesidad especial”, precisó.

Elaborado con información de AP.