El presidente Donald Trump está preparando planes para aplicar aranceles específicos a determinados sectores industriales, que entrarán en vigor junto con los aranceles por países dentro de dos semanas, intensificando así su campaña para redefinir la posición de Estados Unidos en el sistema comercial mundial mediante la penalización de las compras al extranjero.

Según una persona familiarizada con el asunto, los funcionarios de la administración podrían dar a conocer los detalles del arancel del 50% que Trump tiene previsto aplicar al cobre en los días previos a su entrada en vigor, el 1 de agosto. Esa es la misma fecha en la que está previsto que comiencen los llamados aranceles recíprocos sobre productos de más de 100 países.

Trump dijo el martes que es probable que imponga aranceles a los productos farmacéuticos a finales de mes, y añadió que los impuestos a la importación de semiconductores también podrían llegar pronto.

Una persona familiarizada con el proceso dijo que, después del cobre, el equipo de Trump ha discutido la posibilidad de hacer anuncios sobre la madera, los chips, los minerales críticos y los medicamentos, en ese orden, aunque ese cronograma no se ha concretado y podría cambiar.

Estos se sumarían a los aranceles ya existentes sobre el acero, el aluminio, los automóviles y las piezas de automóvil. Una vez aplicados en su totalidad, todos los aranceles sectoriales cubrirían entre el 30% y el 70% de las importaciones de un país, y gran parte del resto se vería afectado por gravámenes específicos para cada país, según una persona familiarizada con el asunto.

La creciente lista de 232 casos arancelarios de Trump | Las importaciones estadounidenses de diversas materias primas y productos se ven afectadas

La próxima oleada de aranceles aduaneros estadounidenses pondrá a prueba la calma de los mercados financieros, donde los inversores consideran en su mayoría que las duras declaraciones de Trump sobre los aranceles son una táctica negociadora propensa a los retrasos y a la desescalada, más que un obstáculo económico prolongado.

Tras investigaciones que pueden durar unos nueve meses, se están imponiendo derechos sectoriales por motivos de seguridad nacional en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial. Se considera que se trata de una base jurídica más sólida que los poderes de emergencia que Trump utilizó para imponer los gravámenes a su país, que se enfrentan a impugnaciones judiciales y se están asignando en cartas a docenas de socios comerciales sin acuerdo.

La Unión Europea, Japón, India y otros países han tratado de reducir tanto sus tasas recíprocas como las sectoriales. Esto complica las negociaciones, dado que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se encarga de las tasas por países, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, supervisa los aranceles sobre las industrias, según personas familiarizadas con la dinámica.

Trump avanza con rapidez en 232 investigaciones en su segundo mandato | Investigaciones que pueden durar 270 días concluyen con mayor celeridad

SITUACIÓN ACTUAL DE ARANCELES POR INDUSTRIA:

Productos farmacéuticos

Trump dijo a los periodistas el martes que los aranceles sobre los medicamentos llegarían “probablemente a finales de mes, y vamos a empezar con un arancel bajo y dar a las empresas farmacéuticas un año más o menos para adaptarse, y luego lo convertiremos en un arancel muy alto”.

El mes pasado, dijo que los aranceles sobre los productos farmacéuticos podrían llegar hasta el 200%. Lutnick dijo el 8 de julio que el periodo de introducción gradual podría durar hasta dos años.

Según una persona familiarizada con el tema, un borrador elaborado por el personal se centra en gravar entre 80 y 90 medicamentos genéricos esenciales, así como productos químicos especializados y precursores. Sin embargo, esos parámetros aún no se han fijado y la complejidad de la investigación podría alargar el proceso, según otra persona.

Los gravámenes sobre los medicamentos genéricos, que tienen márgenes de ganancia reducidos, podrían afectar a empresas como Teva Pharmaceutical Industries Ltd y Sandoz Group AG. Un impacto más amplio que incluya medicamentos de marca como Ozempic y Keytruda afectará a los mayores fabricantes, como Eli Lilly & Co., Merck & Co. y Pfizer Inc.

Semiconductores

Los aranceles sobre los chips siguen un cronograma “similar” al de los medicamentos y son “en realidad menos complicados”, dijo Trump el martes.

Los semiconductores quedaron exentos previamente este año de los aranceles estadounidenses a China para dar tiempo a la administración a desarrollar derechos separados. La amplia gama de productos exentos, incluidos los insumos para la electrónica de consumo, sugiere una consideración muy amplia de los artículos que podrían verse afectados más adelante.

Las empresas tecnológicas, los fabricantes de automóviles, los constructores de barcos y los entusiastas de las criptomonedas se encuentran entre los que han presentado quejas sobre los posibles gravámenes, según los comentarios públicos sobre la investigación, que comenzó en abril.

Los aranceles no solo afectarán a los chips en sí, sino también a productos populares como los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles de Apple Inc. y Samsung Electronics Co. Incluso han unido a rivales como Tesla Inc., General Motors Co. y Ford Motor Co., que han expresado sus reservas.

Cobre

Los aranceles sobre el cobre incluirán todo el metal refinado, así como los productos semiacabados utilizados en redes eléctricas, centros de datos y el Ejército, según ha informado Bloomberg.

El resultado de la investigación iniciada en marzo podría tener un efecto desmesurado en los precios al consumidor, ya que este metal se utiliza en automóviles, materiales de construcción, electrodomésticos y muchos otros productos. Si bien los productores nacionales de cobre que compiten con los proveedores extranjeros podrían beneficiarse, los compradores estadounidenses de cobre sujetos a los gravámenes se enfrentarán a costos más elevados.

Algunas de las mayores empresas mineras de cobre del país se reunieron el jueves en Washington para debatir la mejor manera de transmitir al gobierno cómo impulsar la industria nacional y, al mismo tiempo, evitar aranceles punitivos que perjudicarían la producción.

Madera

La investigación del gobierno sobre la madera sigue un camino independiente de los aranceles existentes sobre este material procedente de Canadá, que es, por amplio margen, la principal fuente de importaciones de Estados Unidos.

Se espera que la investigación concluya a finales del verano, según declaró el miércoles el abogado especializado en comercio Luke Meisner durante una mesa redonda.

Más de una docena de legisladores han presionado al Departamento de Comercio para que aplique aranceles de al menos el 60% a los productos de madera importados, como armarios y tocadores. Algunos han instado al gobierno a aplicar aranceles del 100% a los armarios.

Republicanos de Alabama, Carolina del Norte y Pensilvania han escrito cartas al gobierno en las que afirman que los fabricantes de sus estados se ven amenazados por las importaciones extranjeras baratas. El senador Tommy Tuberville dijo que espera que el gobierno cumpla sus peticiones.

Minerales críticos

La investigación sobre los minerales críticos ha resultado difícil, según personas familiarizadas con el proceso.

La administración ha tomado varias medidas para acelerar la extracción y el procesamiento de minerales nacionales con el fin de reducir la dependencia de China.

Sin embargo, a corto plazo, hay poca industria nacional que proteger con aranceles. Solo una empresa con sede en Estados Unidos explota una mina de tierras raras y una planta de procesamiento. Estados Unidos sigue dependiendo de las importaciones y los aranceles podrían provocar restricciones en el suministro.

Aviación comercial

La UE es una de las economías que está negociando con la administración para obtener exenciones de los posibles aranceles sobre los aviones comerciales y los motores a reacción. El Departamento de Comercio inició su investigación en mayo, que sigue en curso.

Otros

El Departamento de Comercio inició el lunes investigaciones sobre los drones y el polisilicio, un material clave para los paneles solares, sentando las bases para la imposición de aranceles, aunque probablemente en una fecha posterior. El departamento también inició en abril una investigación sobre los camiones de carga media y pesada utilizados en el transporte marítimo, que sigue en curso.