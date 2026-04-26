Si bien la aceleración que se tuvo en el consumo en los meses previos estuvo asociada principalmente a los retiros de fondos previsionales, este impulso ha comenzado a diluirse. A eso se suma el incremento de la inflación anual en marzo (3.8%), superando el rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%.

El Índice Big Data de Consumo del BBVA Research creció 13.2% interanual en marzo. (Fuente: BBVA Research)

El alza de precios del mes pasado tuvo un impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares, afectando el consumo en rubros vinculados al transporte y alimentos, precisó Vanessa Belapatiño, economista senior de BBVA Research.

“Este aumento de precios se dio por una presión del fenómeno de El Niño sobre los alimentos y el alza de los combustibles por la rotura del ducto de gas natural en el país, así como, por los conflictos geopolíticos que llevaron al aumento del precio mundial del petróleo”, comentó.

Pese a estos golpes, el reporte del BBVA Research indica que el gasto de las familias continúa respaldado por el crédito de consumo, que mantuvo crecimientos mayores a 10%, así como por la fortaleza del mercado laboral y los ingresos en los primeros meses del año.

Bajo ese contexto, en el primer tramo del año, el consumo mostró un mejor desempeño. En el primer trimestre de 2026, el Índice Big Data de Consumo creció 17.4%, muy por encima de los trimestres previos.

“Si bien las tasas de este indicador son mucho más altas y volátiles que el indicador de consumo privado de las cuentas nacionales del BCRP, sí estamos esperando también una pequeña aceleración con respecto al cuarto trimestre del 2025 para el consumo privado”, agregó.

Índice de Big Data del BBVA Research, marzo. Fuente: BBVA

¿En qué gastaron más los hogares en marzo?

Si solo nos enfocamos en las compras con tarjeta de crédito y/o débito, se registraron incrementos en casi todos los componentes (excepto en servicios públicos residenciales), pero con matices.

Según el reporte de BBVA Research, solo dos rubros continuaron dinámicos: educación (6.5%) y entretenimiento (35%).

En el caso de educación , el mayor gasto estuvo asociado principalmente a pagos en centros de enseñanza superior en medio del inicio del año académico. De hecho, S/ 7 de cada S/ 10 que se gastan en ese rubro corresponden a universidades e institutos .

Por el lado de entretenimiento, el gasto se sostuvo gracias a la compra de entradas para cine, teatro y espectáculos, además de consumos relacionados a casinos y loterías. Estos servicios representan más de la mitad de lo que se gasta en los negocios de entretenimiento.

Este comportamiento sugiere que, pese a la presión por el alza de precios, los hogares aún mantienen capacidad de gasto en actividades no esenciales.

“En entretenimiento, en particular, el de entradas a espectáculos es lo que ha venido mejorando. La oferta de conciertos no se detiene y, si estás reduciendo otros gastos como turismo, puedes derivar ese gasto a salidas puntuales”, explicó Belapatiño.

Además de estas categorías, un sector que destacó al avanzar al mismo ritmo que el mes previo fue el de “otras compras”. Este rubro creció 14.7% impulsado por las compras de productos electrónicos.

Según el reporte de BBVA Research, solo dos rubros continuaron dinámicos: educación (6.5%) y entretenimiento (35%). Foto: Freepik

Los rubros que crecieron menos

El gasto en otros negocios -tanto básicos como no esenciales- también continuaron creciendo, aunque a un ritmo menor. Uno de los sectores más afectados fue el de alimentos, que pasó de crecer un 10.1% en meses previos a un 6.2% en marzo por una moderación en las compras en supermercados y restaurantes.

En línea con el aumento del precio de los combustibles también se vio una desaceleración en el consumo en transporte, que creció un 15.6% en marzo cuando previamente alcanzó un avance de 19%. Cabe mencionar que el consumo de combustible representa S/ 6 de cada S/ 10 que se gastan en esta categoría.

Además de estos rubros, también perdieron fuerza las ventas en los sectores de turismo (6.3%), salud (14.3%), moda y belleza (20.5%), y hogar (23%).

Las compras con tarjeta de crédito y débito crecieron en la mayoría de rubros, pero con una desaceleración en siete de las diez categorías de consumo evaluadas. (Imagen: BBVA Research)

¿Gasto seguirá ajustándose en abril?

Para los próximos meses se prevé una fase de normalización en el gasto de las familias peruanas: se reflejaría en el Índice Big Data, que podría dejar de crecer a doble dígito.

Tras los picos registrados por factores como el retiro de fondos de las AFP, Belapatiño consideró que entre abril y mayo el consumo de los hogares “podría estar retornando a tasas de entre 5% y 10%”.

Uno de los factores que explicarían la moderación estimada es el agotamiento de los retiros de las AFP. Aunque el proceso de desembolso culmina en mayo, los depósitos más fuertes se realizaron entre noviembre y febrero, lo que deja a los hogares con una menor disponibilidad de efectivo para el segundo trimestre del año.

Asimismo, el comportamiento del consumo seguiría impactado por los precios de los combustibles que derivan en un avance en la inflación.

“Haciéndole seguimiento al precio de combustibles a consumidores en la primera semana de abril aún no hemos visto retrocesos, sobre todo lo que está relacionado con petróleo. Sí esperaríamos una moderación en abril”, sostuvo Belapatiño.

El mayor precio de los combustibles continuaría afectando al rubro de transportes. En tanto, factores climáticos vinculados al fenómeno de El Niño podrían seguir presionando el precio de los alimentos y afectar el desempeño del turismo si las condiciones se agravan .

De cara a los siguientes meses, también se apuntó que se continuará analizando la evolución del empleo formal, pues -aunque sigue en terreno positivo- los últimos datos de Lima Metropolitana muestran una ligera moderación y podría implicar cambios en el consumo en el mediano plazo.