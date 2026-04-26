El gasto de los hogares peruanos aumentó en marzo, pero con mayor cautela por el alza de precios. (Foto: Andina)
El gasto de los hogares peruanos aumentó en marzo, pero con mayor cautela por el alza de precios. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El consumo de las familias en el Perú aún crece a tasas de doble dígito, aunque ha perdido algo de ritmo en marzo. El mes pasado el Índice Big Data de Consumo del BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y el retiro de efectivo, ajustado por la inflación- creció 13.2%, una cifra menor a la registrada en meses previos.

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