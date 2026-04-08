Aunque el factor que impulsó el alza de precios en marzo culminó, el continuo aumento en la cotización de granos como el maíz, trigo y soya podría generar nuevos aumentos en la inflación. (Imagen: Andina)
Aunque el factor que impulsó el alza de precios en marzo culminó, el continuo aumento en la cotización de granos como el maíz, trigo y soya podría generar nuevos aumentos en la inflación. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Tras alcanzar en marzo último la mayor inflación desde 2023, el Perú aún se enfrenta a riesgos que podrían encarecer más los precios. Pese a superar la emergencia de gas natural, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue en alerta debido a una serie de factores locales e internacionales. No solo se trata de los vaivenes del precio del petróleo, sino que el alza de los granos que compramos del exterior, como el maíz, trigo y soya, también preocupa.

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