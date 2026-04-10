El número de compras no presenciales (comercio electrónico) pagadas con tarjetas, principalmente con las de débito, viene creciendo rápidamente, menciona el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (Foto: freepik.es)
El número de compras no presenciales (comercio electrónico) pagadas con tarjetas, principalmente con las de débito, viene creciendo rápidamente, menciona el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (Foto: freepik.es)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La experiencia de compra online será más segura para los usuarios desde este año, pues los pagos con tarjeta en plataformas de ecommerce y billeteras digitales ahora incorporan mecanismos que reducen la exposición de datos sensibles y, con ello, el riesgo de fraude.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.