9 de julio del 2010. Hace 15 años. Al mes juegan S/. 100 millones en casinos y tragamonedas.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, bajo supervisión del Mincetur.

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