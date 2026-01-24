Incurrir en una deuda en el casino podría salir más caro de lo esperado. A continuación, te explicamos por qué.

Los tarifarios de las tarjetas de crédito que revisó Gestión indican que la tasa de interés anual por el consumo en casino puede superar el 100%.

Así es. Utilizar la tarjeta de crédito en una casa de apuestas puede ser tan caro como disponer de efectivo.

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito han subido en los últimos dos años. (Foto: Andina)

Arturo García, docente de finanzas de Esan, explicó que en las tarjetas de crédito pueden diferenciarse dos tipos de usos: la compra de un producto o servicio, donde la tasa de interés es hoy en promedio de entre 50% y 55% anual; y la disposición de efectivo, donde más bien la llega a 100%.

“Cuando uno usa la tarjeta de crédito en casinos, le cobran como si fuera una disposición de efectivo”, señaló.

En otras palabras, jugar en el casino se considera equivalente a sacar el cash del cajero.

García estimó que, por ejemplo, por una disposición de efectivo de S/ 20,000, si la tasa de interés efectiva anual es de 100%, se pagaría una cuota mensual de aproximadamente S/ 1,600.

Sacar efectivo del cajero con una tarjeta de crédito es muy caro. (Foto: Diana Chávez/GEC)

Debemos tener en cuenta que además las tasas de interés de las tarjetas de crédito han subido en el mercado, en general.

Al 23 de enero, según la SBS, la tasa de interés promedio anual del dinero plástico en el sistema bancario es de 74.90%.

Si retrocedemos al mismo día del 2024, la media de esa tasa era 66.53%. Lo anterior se da en un contexto en el que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha bajado su tasa de interés de referencia (en enero del 2024 era de 6.5%).

Los analistas han explicado a nuestro medio que, entre otros factores, lo que sucede en el segmento de consumo aún prevalece una percepción de riesgo por parte de las entidades financieras.