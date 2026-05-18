18 de mayo del 2011. Hace 15 años

DOS DE CADA 100 FAMILIAS GANAN MÁS DE S/. 3,000

Solo en 14 de cada 100 hogares se gana más de S/. 1,000 al mes. En Lima hay 302 mil familias pobres y en el interior superan los 1.2 millones. Macroconsult presenta un análisis económico de la primera vuelta. La última información disponible de la Encuesta Nacional de Hogares permite a Macroconsult evaluar la evolución de los ingresos. Un informe del Instituto del Perú determina que los miembros de programas sociales no votaron por Humala.

18 de mayo del 2011. Hace 15 años. Billeteras electrónicas llegarán en el año 2012.

18 de mayo del 2016. Hace 10 años

ESTE AÑO SUELDOS DE LOS FUTBOLISTAS SUPERARÁN LOS S/ 110 MILLONES

Gasto de los clubes en planillas casi se ha duplicado desde el 2012. Hay casos con sueldos mayores a US$ 15,000 mensuales. Actualmente, hay cuatro clubes que tienen jugadores con una remuneración promedio sobre los US$ 6,000, revela Juan Carlos Arroyo, miembro del Órgano de Control Económico-Financiero de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Televisión. En los últimos cuatro años, el aporte de los canales de televisión a los clubes de fútbol para los campeonatos casi se triplicó.

18 de mayo del 2021. Hace 5 años

EL 54% DE LIMEÑOS PLANEA VIAJAR ESTE AÑO PARA VACUNARSE

El 12% ya tiene pensado inmunizarse contra el covid en junio, revela estudio de Impronta. Se requieren nueve camas UCI por cada cien mil peruanos, pero solo se llega a seis. El 78% de los encuestados que están dispuestos a inocularse en el exterior tienen entre 18 y 35 años. Ministerio de Salud arrancó este año con S/ 7,000 millones menos de presupuesto que en el 2020.