La tasa tope vigente hasta fines de abril, que era de 113.16% en soles y 95.4% en dólares. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
La tasa tope vigente hasta fines de abril, que era de 113.16% en soles y 95.4% en dólares. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
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Zulema Ramirez Huancayo
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En el 2021, el Perú introdujo topes a las tasas de interés de los créditos de consumo y para micro y pequeñas empresas (mypes), por iniciativa del Congreso para proteger de la usura a los deudores ­-según los autores de la ley que permitió establecer esos límites-.

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