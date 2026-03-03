Desde septiembre del 2025, el seguro de desgravamen dejó de ser obligatorio para los créditos de consumo y solo se condicionó su contratación para las hipotecas.
Desde septiembre del 2025, el seguro de desgravamen dejó de ser obligatorio para los créditos de consumo y solo se condicionó su contratación para las hipotecas.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El 2025 fue un año de crecimiento moderado para el mercado asegurador peruano, en un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica y señales de recuperación progresiva en distintos sectores.

TE PUEDE INTERESAR

¿Dólar culpable?: Caen utilidades de empresas de seguros luego de 2 años
Trabajadores de menos de 40 años elevan inversión en seguros de vida, ¿qué planifican?
Banco Mundial preocupado por publicidad de rendimiento de seguros de vida: los riesgos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.