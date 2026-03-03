“Hemos observado un crecimiento relevante en pólizas de vida individual -particularmente aquellas utilizadas como respaldo en operaciones crediticias- con un incremento sostenido en seguros endosados a entidades financieras, asociados principalmente a créditos hipotecarios de largo plazo”, señaló a Gestión Alfredo Salazar, gerente general de AuguStar.

Destacó, además, una mayor participación de personas de 55 y 60 años en este tipo de operaciones, lo que evidencia una transformación en el perfil del cliente, más activo en decisiones patrimoniales y de planificación financiera en etapas más maduras.

La contratación de seguros ya no se percibe únicamente como una herramienta de protección inmediata, sino como parte integral de una estrategia financiera de largo alcance, manifestó.

Desde septiembre del 2025, el seguro de desgravamen dejó de ser obligatorio para los créditos de consumo y solo se condicionó su contratación para las hipotecas. Asimismo, se facilitó el endoso de seguros de vida al financiamiento hipotecario.

Vida

También los productos de vida riesgo -tanto individuales como colectivos- así como los seguros vinculados a desgravamen, han registrado una evolución positiva, ,agregó.

En paralelo, productos orientados a la planificación financiera de mediano y largo plazo, como la renta particular, han mostrado una evolución favorable.

La creciente búsqueda de alternativas que combinen previsibilidad y respaldo ha impulsado su demanda, en un contexto donde la estabilidad y la gestión prudente del riesgo son altamente valoradas.

“En cuanto al comportamiento de los costos de los seguros este año, estimamos que reflejarán un entorno de estabilidad. La mayor conciencia sobre la importancia de la protección financiera, especialmente en vida, viene impulsando la contratación de pólizas”, estimó.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la penetración del seguro en el Perú se mantiene alrededor del 2% del PBI, aún por debajo del promedio de América Latina, que se aproxima al 3%. Esta brecha evidencia que el país tiene espacio para expandir la cultura de aseguramiento, mencionó el gerente.

Expansión

Salazar sostuvo que el reciente cambio de denominación de la compañía de Ohio National a AuguStar Seguros en Perú forma parte de una estrategia regional. “Proyectamos consolidar nuestra expansión a nivel nacional, fortaleciendo canales y alianzas estratégicas que nos permitan ampliar el acceso a soluciones de vida en más regiones del país”, indicó.

De cara al 2026, la aseguradora prevé profundizar su apuesta por la evolución de sus soluciones de vida individual, priorizando flexibilidad y capacidad de adaptación, mencionó el ejecutivo.

La hoja de ruta incluye mejoras continuas en estructura de producto, experiencia del cliente, procesos y herramientas digitales, con el objetivo de ofrecer propuestas más simples, transparentes y alineadas con las necesidades reales del mercado, detalló.

