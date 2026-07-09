A casi diez años de la apertura de Mall del Sur, proyecto que demandó una inversión de US$ 200 millones, Corporación E. Wong anunció un nuevo desembolso para su activo ubicado en San Juan de Miraflores. El centro comercial, que desde su inauguración atiende a consumidores de Lima Sur y otros distritos de la capital, recibió este año una inversión de S/ 2.5 millones. ¿En qué consiste el proyecto?

En detalle, la compañía destinó dichos recursos a la construcción de un puente peatonal con escaleras mecánicas, infraestructura que fue donada a la Municipalidad de San Juan de Miraflores con el objetivo de mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y facilitar el acceso al centro comercial .

Según la empresa, el puente permitirá que miles de peatones crucen de manera segura la avenida Los Lirios, además de contribuir a una mayor fluidez del tránsito vehicular en esta vía y en la avenida Miota, uno de los principales ejes viales del distrito. Asimismo, ofrecerá un acceso más directo para quienes visitan Mall del Sur.

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La infraestructura incorpora escaleras mecánicas, iluminación y señalética preventiva para restringir el paso de vehículos que excedan la altura permitida, con el fin de reducir el riesgo de incidentes en la zona.

En cuanto a sus características técnicas, el puente fue construido con una estructura de concreto postensado apoyada sobre dos pilares de concreto armado, con un sistema de cimentación especial conformado por pilotes y zapatas, diseñado para garantizar estabilidad y resistencia.

Corporación E. Wong destinó S/ 2.5 millones a la construcción de un puente peatonal con escaleras mecánicas para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el entorno de Mall del Sur. Foto: Corporación E. Wong

Mall del Sur: un activo comercial de gran escala

Como se recuerda, Mall del Sur abrió sus puertas el 13 de marzo de 2016 como uno de los proyectos comerciales más importantes desarrollados por Corporación E. Wong. Según la información difundida durante su inauguración, el complejo representó una inversión aproximada de US$ 200 millones y contaba con 100,000 metros cuadrados de área arrendable (GLA) y cerca de 300 tiendas.

Además, la corporación proyectó —al momento de su lanzamiento— recibir entre 2.5 y 3 millones de visitas mensuales, reflejando el potencial comercial de un establecimiento diseñado para atender la creciente demanda de consumo en Lima Sur.

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En ese contexto, la inversión en infraestructura complementaria forma parte de una estrategia que busca fortalecer el entorno donde opera el centro comercial, mejorando las condiciones de acceso tanto para clientes como para vecinos del distrito.

“En Corporación E. Wong creemos que cada obra debe generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Este puente peatonal refleja nuestro compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura moderna que mejore la seguridad y la experiencia de nuestros visitantes”, señaló la compañía.

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