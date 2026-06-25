Durante el 2025, Inbox registró un crecimiento superior al 35% en ventas y contribución frente al 2024, impulsado por el desempeño de sus marcas exclusivas, el proceso de rebranding aplicado en sus tiendas y canales digitales, así como por una estrategia enfocada en ofrecer una experiencia de compra omnicanal y sin fricciones. “Esa ha sido un poco la receta para lograr estos buenos resultados”, señaló Freddy Chirinos, gerente de Marcas Urbanas de la compañía, quien resaltó que dicho avance se alcanzó manteniendo una red de seis tiendas.

Primera flagship store de Inbox en Lima

Inbox proyecta abrir su primera flagship store en Lima hacia el segundo trimestre del 2027. El proyecto demandaría una inversión cercana a US$400,000 y contempla una tienda de más de 120 m², con una propuesta distinta a la de sus locales actuales. Según Freddy Chirinos, gerente de Marcas Urbanas de la compañía, el espacio reunirá las líneas premium de sus marcas exclusivas.

La futura flagship apostará por una propuesta inspirada en las concept stores, con una selección más curada de productos y una mayor integración entre vestuario, calzado y accesorios. “Va a tener una onda de concept store, donde entras y encuentras conceptos, tendencias e historias; un approach distinto al que tenemos hoy en día”, afirmó Chirinos.

Lima como principal foco de crecimiento

El crecimiento de Inbox a mayo de 2026 superó el 50% en ventas y contribución, desempeño que ha reforzado los planes de expansión de la cadena en Lima. Actualmente, la marca opera tres tiendas en la capital y mantiene una búsqueda activa de nuevas ubicaciones. “Nuestra prioridad es crecer dentro de Lima porque tenemos muchas posibilidades de cubrir nuevas zonas”, señaló Freddy Chirinos.

La búsqueda de nuevas ubicaciones está enfocada principalmente en Lima Norte y Lima Sur, mercados donde la compañía identifica oportunidades de crecimiento. En particular, Lima Norte destaca por sus niveles de consumo y recompra. “Hay mucho consumo, sobre todo en calzado, con tickets que a veces son más altos que en el Jockey Plaza. También vemos mucha recompra en Lima Norte”, afirmó Chirinos.

Remodelaciones de tiendas en Lima y provincias

La modernización de su red de tiendas es otro de los ejes de crecimiento de Inbox. Luego de remodelar su local del Jockey Plaza en 2025 y culminar este año la renovación de su tienda de Chiclayo, la cadena tiene previsto intervenir su establecimiento de Trujillo en septiembre de 2026. Actualmente, Inbox opera seis tiendas en Perú, distribuidas entre Lima, Trujillo, Arequipa y Chiclayo.

Según Chirinos, las remodelaciones han impulsado el desempeño de las tiendas intervenidas. “Las tiendas han comenzado casi a duplicar la venta versus el año pasado en los primeros meses de operación post-remodelación”, señaló. Los cambios incluyen la renovación del layout y mobiliario, mejoras en el surtido de marcas y una propuesta de visual merchandising enfocada en integrar calzado, vestuario y accesorios.

Nueva página web y canal digital

Inbox prevé lanzar en agosto de 2026 una nueva versión de su página web. La plataforma incorporará un look and feel más elevado y mejoras en la experiencia de usuario (UX), con el objetivo de fortalecer el canal digital, que actualmente representa alrededor del 20% de las ventas de la cadena. El 80% restante proviene de sus tiendas físicas.

Según Freddy Chirinos, el e-commerce cumple un rol estratégico como vitrina para lanzamientos y construcción de marca, además de estar integrado con las tiendas físicas bajo una lógica omnicanal. La apuesta digital también busca fortalecer atributos como el portafolio de marcas diferenciadas y mejoras en la experiencia de compra.

Nuevos formatos de tiendas en evaluación

Inbox evalúa nuevos formatos comerciales como parte de su estrategia de crecimiento en Perú. Entre las alternativas bajo análisis figuran las tiendas especializadas en calzado (Tier 0) y los formatos de puerta calle, una modalidad distinta a la actual, ya que toda su red opera dentro de centros comerciales.

La compañía también explora oportunidades para desarrollar formatos monomarca. Una de las opciones es Timberland, marca para la que identifica potencial de crecimiento en ciudades como Arequipa por la demanda de productos outdoor. “Hay chances de abrir otras tiendas allá, pero no necesariamente de Inbox, sino de formatos monomarca como Timberland”, señaló Freddy Chirinos.

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