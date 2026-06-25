(Foto: Inbox Perú)
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Sandra Reyes
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Inbox, la cadena uruguaya especializada en moda contemporánea, calzado y accesorios, se prepara para una nueva etapa de crecimiento en Perú. De cara al 2026 y 2027, la marca, operada localmente por Gretel Internacional, alista la apertura de su primera flagship store en Lima, nuevas oportunidades de expansión en la capital, la remodelación de su red de tiendas, el fortalecimiento de su canal digital y otras novedades para consolidar su presencia en el mercado local. ¿Qué proyectos alista?

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