Hace solo unos días, Lima Airport Partners (LAP), el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informó que “con el propósito de contribuir a una solución integral que fortalezca la conectividad del Perú y mejore la experiencia de viaje de los pasajeros, propone reducir la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional de US$ 10.05 a US$ 6.40 (sin IGV) por pasajero, lo que representa una disminución superior a un tercio de la tarifa vigente [...]”.

Vale decir que esta tarifa fue establecida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), en cumplimiento del contrato de concesión.

“Si bien hasta el momento la propuesta no ha sido aceptada por las aerolíneas, LAP reafirma su plena disposición al diálogo [...]”, se lee en un comunicado. El plan del concesionario también incluye el pedido de que ahora sí las aerolíneas puedan incorporar la TUUA en los boletos.

LAP plantea que TUUA de conexión internacional sea menor. Fuente: GEC

Esta información llega en el momento en que la TUUA habría puesto en duda que la Latam establezca en Lima sus nuevos aviones Airbus A321XLR, según informó un medio internacional especializado, El Aéreo, y contrastó Gestión.

Hay que recordar que la aerolínea recibiría los primeros A321XLR en el primer tramo del próximo año después de ser solicitados en 2023 como parte del plan de renovación y ampliación de flota de la compañía. En concreto, se supo, son aeronaves de fuselaje angosto con capacidad para operar rutas sin escalas de hasta 9 horas de duración.

La idea de tener este modelo era poder reemplazar parte de los nueve Boeing 767-300ER que hoy vuelan desde Lima a Norteamérica y abrir rutas que hoy no son rentables con aviones de fuselaje ancho.

Esta información ya había sido adelantada en parte en la última Asamblea General de International Air Transport Association (IATA). Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, señaló que las inversiones de la compañía en el Perú –entre ellas la llegada de los A321XLR– están en revisión. La compañía tiene contemplado un monto de US$ 1,500 millones que podría ejecutar en el país.

Como la compra de los aviones ya fue realizada, como se mencionó líneas atrás, hace tres años, ahora el reto es buscar donde colocarlos como consecuencia de que Perú se vería menos atractivo. La información obtenida muestra que Latam ya evalúa alternativas, siendo la inmediata: Brasil, donde la aerolínea concentra el 50% de su operación.