Proyecto Solaris contempla la construcción de más de 360 departamentos. (Imagen Referencial: Andina)
Proyecto Solaris contempla la construcción de más de 360 departamentos. (Imagen Referencial: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , el cual contempla la construcción de más de 360 departamentos.

La empresa indicó que la iniciativa busca ampliar la oferta de vivienda dirigida a familias que buscan adquirir su primer departamento, en un contexto marcado por el déficit habitacional en el país. Así, el proyecto está dirigido principalmente a personas de entre 25 y 35 años, como jóvenes profesionales, parejas y familias interesadas en adquirir su primera vivienda.

Solaris estará ubicado en el jirón Comunidad Industrial, cerca de la avenida Prolongación Huaylas, y será ejecutado en tres etapas. Contará con departamentos de dos y tres dormitorios, con áreas que van desde los 50 hasta los 136 metros cuadrados (m2).

La iniciativa está dirigida principalmente a personas de entre 25 y 35 años, como jóvenes profesionales, parejas y familias interesadas en adquirir su primera vivienda. (Foto: Referencial/MVCS)
La iniciativa está dirigida principalmente a personas de entre 25 y 35 años, como jóvenes profesionales, parejas y familias interesadas en adquirir su primera vivienda. (Foto: Referencial/MVCS)

Viviendas con espacios funcionales

La gerente de Marketing del Grupo Santa María, Brenda Aching, señaló que el proyecto responde a la demanda de viviendas con espacios funcionales y áreas comunes que complementen las necesidades de las familias.

El condominio dispondrá de más de 2,500 m2 de áreas libres, además de un parque interno, cancha deportiva y más de diez áreas comunes, entre ellas espacios de coworking, sala de cine, sala para niños, terraza con parrillas, alameda interior y zona para mascotas.

Aching indicó que, además del precio, los compradores priorizan aspectos como la ubicación, la distribución de los espacios, la seguridad, las facilidades de financiamiento y la disponibilidad de áreas comunes.

TE PUEDE INTERESAR

Jesús María, Miraflores y proyectos VIS: los planes de Quatro Inmobiliaria
VIS en Lima Moderna: lanzan proyecto de más de 200 viviendas por S/ 70 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.