A través de una resolución suprema, se designó a Juan Teodoro Falconi Gálvez en el cargo de viceministro de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

El dispositivo se publicó este martes en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano y lleva la firma de Marco Vinelli, ministro de Agricultura y encargado del despacho del Minjusdh.

Además, a través de una resolución suprema previa, se acepta la renuncia formulada por Shadia Valdez Tejada al cargo de viceministra de Justicia, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Juan Teodoro Falconí Gálvez es abogado con más de 20 años de experiencia en la administración pública, habiendo ocupado diferentes cargos.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia defendió este proyecto de ley. Foto: USI

¿Quién es el viceministro?

Fue nombrado viceministro de Justicia en el año 2017, durante el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, siendo entonces Enrique Mendoza ministro de Justicia.

Además, ha sido presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales ese mismo año. Además, en 2025, ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).