Ministerio de Justicia. (Foto: gob.pe)
Ministerio de Justicia. (Foto: gob.pe)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A través de una resolución suprema, se designó a Juan Teodoro Falconi Gálvez en el cargo de viceministro de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

y lleva la firma de Marco Vinelli, ministro de Agricultura y encargado del despacho del Minjusdh.

Además, a través de una resolución suprema previa, se acepta la renuncia formulada por Shadia Valdez Tejada al cargo de viceministra de Justicia, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Juan Teodoro Falconí Gálvez es abogado con más de 20 años de experiencia en la administración pública, habiendo ocupado diferentes cargos.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia defendió este proyecto de ley. Foto: USI
El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia defendió este proyecto de ley. Foto: USI

¿Quién es el viceministro?

Fue nombrado viceministro de Justicia en el año 2017, durante el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, siendo entonces Enrique Mendoza ministro de Justicia.

Además, ha sido presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales ese mismo año. Además, en 2025, ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

TE PUEDE INTERESAR

Minjus: Deshacinamiento en cárceles generaría ahorro superior a S/3 600 millones
Deshacinamiento en cárceles: Minjus presentará proyecto la próxima semana
Minjus afirma que a fin de mes se publicaría decreto que crea entidad que reemplaza al Inpe
Minjus sobre reemplazo del INPE: Nueva entidad convocará a exintegrantes de las FF.AA. Y PNP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.