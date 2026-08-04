El Gobierno designó a los nuevos viceministros de Gestión Institucional y de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), de acuerdo con sendas resoluciones supremas publicadas hoy en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano.

Mediante la Resolución Suprema N° 017-2026-Minedu, el Ejecutivo designó a Luis Antonio Alemán Nakamine como nuevo viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.

La norma señala que el cargo se encontraba vacante y que resultaba necesario nombrar al funcionario que asumirá dichas funciones.

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Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 019-2026-Minedu, fue designada Miriam Janette Ponce Vértiz como viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu.

Ambas resoluciones fueron emitidas en el marco de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, así como del Reglamento de Organización y Funciones del sector Educación.

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Minedu. (Foto: Andina)

Aceptan renuncias

En la misma edición del diario El Peruano también se oficializó la aceptación de las renuncias de los anteriores titulares de ambos viceministerios.

Mediante la Resolución Suprema N° Minedu, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Rut Elizabeth Huamán Coronel al cargo de viceministra de Gestión Institucional. La norma le expresa el agradecimiento del Estado por los servicios prestados.

De igual forma, mediante la Resolución Suprema N° 018-2026-Minedu, se aceptó la renuncia de Gerber Sergio Pérez Postigo al cargo de viceministro de Gestión Pedagógica. La disposición también le agradece por los servicios brindados durante el ejercicio de sus funciones.

Las cuatro resoluciones supremas llevan la firma de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.