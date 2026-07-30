Cornelio Gonzales Torres fue designado como nuevo director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). Foto: Andina.
Cornelio Gonzales Torres fue designado como nuevo director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El oficializó la designación de los nuevos titulares de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y del , de acuerdo con resoluciones ministeriales publicadas este jueves en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

A través de la Resolución Ministerial N.º 425-2026-Minedu, el sector nombró a Cornelio Gonzales Torres como director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), cargo que permanecía vacante.

En tanto, mediante la Resolución Ministerial N.º 423-2026-Minedu, fue designado Pedro Elmer Morales Gonzales como director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), puesto que también se encontraba vacante.

Las designaciones se efectuaron conforme a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. Foto: El Peruano.
Las designaciones se efectuaron conforme a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. Foto: El Peruano.

Las designaciones se efectuaron conforme a la Ley de Organización y Funciones del , la norma que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y el Reglamento de Organización y Funciones del Minedu.

Ambas resoluciones cuentan con la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y entran en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

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