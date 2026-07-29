La UEFA está considerando un boicot a las competiciones de la FIFA, según una persona familiarizada con el asunto, en una ruptura de enorme magnitud entre los organismos rectores más poderosos del fútbol.

El organismo que dirige el fútbol europeo reaccionó con furia el martes a las propuestas de la FIFA de buscar inversión privada. Como respuesta, la UEFA ha mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de que clubes y federaciones miembro boicoteen sus competiciones. Eso incluye el Mundial, así como el Mundial de Clubes, un torneo ampliado impulsado por la FIFA que podría competir con la lucrativa Liga de Campeones de la UEFA, según la persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre las conversaciones.

Un portavoz de la UEFA declinó hacer comentarios. La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios.

Las dos organizaciones sin fines de lucro han mantenido durante años una relación tensa, agravada recientemente por la expansión de la FIFA hacia ámbitos tradicionalmente dominados por la UEFA. La relación se deterioró aún más después de que la FIFA revelara sus planes para trasladar sus principales operaciones comerciales y de torneos a una nueva entidad valorada en US$ 20,000 millones.

El martes, la UEFA respondió a la noticia sobre el nuevo vehículo comercial de la FIFA con una dura advertencia contra la creciente influencia de los inversionistas privados, al afirmar que el fútbol y sus principales competiciones no son activos que deban venderse.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar”, señaló la UEFA, integrada por 55 de los miembros de la FIFA. “La UEFA se toma este asunto extremadamente en serio. También deberían hacerlo todas las federaciones nacionales de fútbol. Y todos los actores involucrados: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y cualquiera que se preocupe por el futuro de este deporte”.

La FIFA afirmó que la empresa propuesta, FIFA Forward Enterprise, seguirá bajo su control y que los inversionistas solo podrán adquirir participaciones minoritarias, sin capacidad de control. La iniciativa podría captar hasta US$ 4,200 millones y la FIFA sostiene que permitiría aumentar de forma significativa el financiamiento para el desarrollo de sus 211 federaciones miembro, apoyando infraestructura, formación de entrenadores, programas de fútbol base y el fútbol femenino.

La UEFA, sin embargo, teme que la incorporación de capital privado otorgue a la FIFA una influencia aún mayor sobre las federaciones miembro y sus clubes nacionales.

En los últimos años, la FIFA ha ampliado su presencia en un terreno históricamente dominado por la Liga de Campeones de la UEFA. El renovado Mundial de Clubes, disputado en 2025, repartió una bolsa de premios de US$ 1,000 millones entre 32 clubes. El nuevo formato situó al torneo en competencia directa con la Liga de Campeones, una de las competiciones más lucrativas del fútbol.

Otro punto de fricción es la sobrecarga del calendario de los jugadores en los últimos años, con un número cada vez mayor de competiciones, lo que ha generado quejas de los sindicatos de futbolistas. Los clubes, que pagan los salarios de los jugadores, han presionado para limitar los torneos internacionales porque aumentan la fatiga y las lesiones.