La Selección Argentina de Fútbol no pudo retener su título de campeón del Mundo, y perdió 1-0 contra España en la definición jugada en el Estadio Nueva Jersey.

Además de cerrar una campaña que la ubicó entre las dos mejores selecciones del planeta, la ‘Albiceleste’ aseguró un premio económico de US$ 30 millones, monto que la FIFA entrega al subcampeón del certamen.

Este dinero forma parte de la bolsa récord destinada por el organismo para la Copa del Mundo de 2026, que incrementó los incentivos económicos respecto a ediciones anteriores.

La cifra forma parte de un fondo histórico de US$ 655 millones destinados a premios por rendimiento deportivo dentro de un presupuesto total de US$ 871 millones que la FIFA distribuye entre las 48 selecciones del Mundial 2026, el mayor desembolso en la historia del torneo.

Cabe añadir que España, campeón del Mundial 2026, recibió un premio de US$ 50 millones; mientras que el tercer puesto —ocupado por Inglaterra— se adueñó de US$ 29 millones.

Argentina recibió un "premio consuelo" mayor a US$ 30 millones tras perder la final contra España. Foto: @CriticusP

España, aparte del millonario desembolso, también fue reconocida con la entrega de 30 anillos exclusivos de la FIFA para cada integrante del plantel campeón del torneo: dicho anillo es de 18 quilates y tiene 89 diamantes y 36 zafiros.

En tanto, el cuarto puesto (ocupado por Francia) recibió US$ 27 millones conforme el score de premios de la FIFA.

El impacto financiero para Argentina

“Para una federación como la AFA, se trata de un ingreso extraordinario que impacta directamente en la liquidez institucional, muy por encima de lo recaudado en competencias regionales, y que en 2022, tras ganar el título en Qatar, ya había representado un ingreso combinado de US$ 52 millones entre FIFA y Conmebol”, indica para Gestión, Raúl Idrogo Valverde, docente y especialista financiero de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Idrogo precisa que, a diferencia de Qatar 2022, Argentina recibió hoy ocho millones menos que el nuevo tope vigente en 2026, mientras que Francia, subcampeona en aquella edición, recibió US$ 30 millones, tres millones por debajo de lo asignado al subcampeón actual.

Agrega que dicho contraste evidencia una tendencia relevante para cualquier análisis de largo plazo: la escalada de premios de la FIFA crece de manera sostenida edición tras edición, elevando el “piso” económico garantizado incluso para las selecciones que no alcanzan el título.

Finalmente, recalca Idrogo que el subcampeonato de Argentina junto al liderazgo en valor de marca coloca a la AFA en una posición favorable para renovar y ampliar acuerdos con patrocinadores.

“El subcampeonato del Mundial 2026 representa para la AFA un ingreso mínimo garantizado de US$45.5 millones, una cifra que, aunque US$17 millones inferior a la que hubiera recibido como campeón, continúa siendo una de las más altas de su historia y refuerza tanto sus finanzas institucionales como el atractivo comercial de la marca “Selección Argentina” ante inversores", anota.