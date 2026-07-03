Venezuela. (Foto: Difusión)
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Agencia EFE
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La cantante colombiana Shakira anunció este viernes que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará US$ 500,000 para ayudar a los niños de Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país.

, aseguró la artista en inglés en un video publicado en Instagram.

La cantante invitó a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los menores y maestros afectados regresen a la escuela y así restablecer el acceso a la educación.

Shakira informó que varias autoridades ya dieron “un paso al frente” en esta campaña, como el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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Venezuela. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
Venezuela. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).

Shakira envía un mensaje a líderes mundiales

Asimismo, se dirigió al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que se comprometan a “desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela”.

precisó Shakira a la vez que invitó a sus seguidores a donar en la campaña.

Venezuela sufrió la semana pasada dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que hasta la fecha ya han dejado 2,595 muertos y 12,400 heridos, por lo que cientos de personas se volcaron a recolectar donaciones para ayudar a la población del país.

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