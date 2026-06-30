En Venezuela se elevó el número de fallecidos a 1,953, mientras que 6,400 personas fueron rescatadas por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela, informó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, el parlamentario dio conocer que al menos 855 edificios sufrieron daños, los cuales 189 colapsaron en su totalidad. Agregó que se estima un aproximado de 30,000 personas, entre turistas y residentes, quienes se encontraban en las zonas de Caraballeda y Caia La Mar, en La Guaira.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), ofreció un nuevo balance sobre el impacto de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de julio, en el que reportó 1.943 personas fallecidas. pic.twitter.com/NXLpd90YUG — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) June 30, 2026

Cabe mencionar que las autoridades destacaron que hasta el momento se han registrado 689 réplicas tras el terremoto, situación que aún mantiene en alerta a toda la región.

Ayuda internacional continua llegando a Venezuela

Más de 3,000 rescatistas de 27 países, coordinados por la ONU, llegaron hasta la zona afectada de Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de sobrevivientes que se encuentren bajo los escombros, según indicó la presidenta interina, Delcy Rodríguez

Este doble terremoto es el más devastador que ha vivido Venezuela en el último siglo. En julio de 1967 se produjo a los alrededores de Caracas, que ocasionó la muerte de 245 personas, además se registraron cuantiosos daños materiales

Elaborado con información de EFE