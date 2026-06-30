Un rescatista de Vietnam camina frente a escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE.
Un rescatista de Vietnam camina frente a escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela, informó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

A, entre turistas y residentes, quienes se encontraban en las zonas de Caraballeda y Caia La Mar, en La Guaira.

Cabe mencionar que las autoridades destacaron que hasta el momento se han registrado 689 réplicas tras el terremoto, situación que aún mantiene en alerta a toda la región.

Ayuda internacional continua llegando a Venezuela

Más de 3,000 rescatistas de 27 países, coordinados por la ONU, llegaron hasta la zona afectada de Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de sobrevivientes que se encuentren bajo los escombros, según indicó la presidenta interina, Delcy Rodríguez

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Este doble terremoto es el más devastador que ha vivido Venezuela en el último siglo. En julio de 1967 se produjo a los alrededores de Caracas, que ocasionó la muerte de 245 personas, además se registraron cuantiosos daños materiales

Elaborado con información de EFE

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