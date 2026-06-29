Personas esperan en una zona afectada por los terremotos en Tanaguaneras, La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Personas esperan en una zona afectada por los terremotos en Tanaguaneras, La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
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Agencia EFE
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1,719 y la de heridos a 5,034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin mencionar datos sobre el número de desaparecidos.

“Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (…) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", apuntó.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano registra 15,866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”.

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Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R

La peor catástrofe del siglo en Venezuela

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y tuvieron cuantiosos daños materiales.

El presidente del Parlamento dijo hoy que en La Guaira han habilitado 15 «grandes refugios» y otros «menos grandes» en escuelas, y que en Caracas se han establecido 50 campamentos «provisorios».

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El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas nacionales e internacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras que algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.

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