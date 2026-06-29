El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene desplegando acciones de asistencia y protección para los ciudadanos peruanos afectados por el desastre natural ocurrido en Venezuela. Entre las medidas adoptadas, ya se concretó la evacuación de dos connacionales en situación de vulnerabilidad y continúa la búsqueda de otros cuatro reportados como desaparecidos.

Según detalló la Cancillería, la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas mantiene contacto permanente con las comunidades peruanas ubicadas en las zonas afectadas y atiende los pedidos de apoyo de los compatriotas más vulnerables.

Como parte de estas acciones, dos ciudadanos peruanos residentes en La Guaira, quienes solicitaron ser evacuados, ya retornaron al país. Además, se brinda asistencia humanitaria a otros connacionales mediante la entrega de albergue, víveres y artículos esenciales para enfrentar las consecuencias del fenómeno natural.

Gobierno intensifica apoyo a peruanos en Venezuela: dos evacuados y cuatro desaparecidos| Foto: Referencial

Respecto a las personas desaparecidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha recibido reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos cuyo paradero aún se desconoce. Ante esta situación, precisó que mantiene una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas para obtener información sobre su ubicación.

En paralelo, el Gobierno peruano también ha enviado ayuda humanitaria a Venezuela. En coordinación con el Ministerio de Defensa e Indeci, un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú trasladó más de 14 toneladas de bienes destinados a los damnificados. Esta ayuda se suma al trabajo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de voluntarios de organizaciones no gubernamentales que cuentan con el respaldo de la Cancillería.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que continuará gestionando nuevos envíos de ayuda humanitaria y reforzando las acciones de protección y asistencia para los ciudadanos peruanos afectados por la emergencia.

La Cancillería recordó que los peruanos que requieran asistencia pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas.