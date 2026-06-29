Perú envía ayuda humanitaria y refuerza asistencia a connacionales en Venezuela. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Perú envía ayuda humanitaria y refuerza asistencia a connacionales en Venezuela. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene desplegando acciones de asistencia y protección para los ciudadanos peruanos afectados por el desastre natural ocurrido en Venezuela. Entre las medidas adoptadas, ya se concretó la evacuación de dos connacionales en situación de vulnerabilidad y continúa la búsqueda de otros cuatro reportados como desaparecidos.

Como parte de estas acciones, dos ciudadanos peruanos residentes en La Guaira, quienes solicitaron ser evacuados, ya retornaron al país. Además, se brinda asistencia humanitaria a otros connacionales mediante la entrega de albergue, víveres y artículos esenciales para enfrentar las consecuencias del fenómeno natural.

Gobierno intensifica apoyo a peruanos en Venezuela: dos evacuados y cuatro desaparecidos| Foto: Referencial
Gobierno intensifica apoyo a peruanos en Venezuela: dos evacuados y cuatro desaparecidos| Foto: Referencial
LEA TAMBIÉN: Un nuevo sismo de 4.6 sacude la zona devastada por los terremotos en Venezuela

Respecto a las personas desaparecidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha recibido reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos cuyo paradero aún se desconoce. Ante esta situación, precisó que mantiene una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas para obtener información sobre su ubicación.

En paralelo, el Gobierno peruano también ha enviado ayuda humanitaria a Venezuela. En coordinación con el Ministerio de Defensa e Indeci, un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú trasladó más de 14 toneladas de bienes destinados a los damnificados. Esta ayuda se suma al trabajo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de voluntarios de organizaciones no gubernamentales que cuentan con el respaldo de la Cancillería.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que continuará gestionando nuevos envíos de ayuda humanitaria y reforzando las acciones de protección y asistencia para los ciudadanos peruanos afectados por la emergencia.

La Cancillería recordó que los peruanos que requieran asistencia pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas.

LEA TAMBIÉN: Terremotos en Venezuela: Perú envió un cargamento de ayuda humanitaria al país

TE PUEDE INTERESAR

Los venezolanos buscan víctimas por WhatsApp ante el vacío institucional
Un nuevo sismo de 4.6 sacude la zona devastada por los terremotos en Venezuela
Terremotos en Venezuela: Perú envió un cargamento de ayuda humanitaria al país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.