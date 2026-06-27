El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1,430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay al menos 3,238 heridos y 3,142 familias que lo han perdido todo.

Asimismo, el legislador dijo que hasta hoy han sido atendidas por las autoridades 73,736 familias, especialmente en el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los fuertes sismos.

En esa línea, Rodríguez sostuvo que hay más de 30,000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas.

Rodríguez volvió a pedir a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada para la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio.

También señaló que en el Poliedro de Caracas se está llevando a cabo el registro de voluntarios para organizar el traslado.

Las labores de rescate

Más temprano, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que durante la madrugada de este sábado se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira a las familias afectadas.

Venezuela ha recibido a más de 1,600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

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La presidenta encargada se reunió el viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar las operaciones de rescate y atender a las víctimas de los terremotos.

Además, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recogidas de insumos y traslado de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.