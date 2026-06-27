Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE
Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE
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Redacción Gestión
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Venezuela cumple este sábado su cuarto día de emergencia tras el doble terremoto que sacudió al país el miércoles y que deja, hasta el momento,

En medio de las labores de búsqueda, la presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que la prioridad es rescatar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

Rodríguez afirmó que los equipos venezolanos, junto con brigadas de protección civil y rescatistas internacionales, concentran sus esfuerzos en encontrar sobrevivientes durante las primeras horas consideradas cruciales tras un desastre de esta magnitud.

mientras el Ejecutivo anunció que otras diez delegaciones internacionales llegarán en las próximas horas para reforzar las labores humanitarias.

Rodríguez indicó que el doble sismo afectó a siete estados del país, aunque La Guaira continúa siendo la zona más golpeada. Según informó, el estado ha recuperado el 60 % del servicio eléctrico y continúan los trabajos para restablecer el suministro de agua potable.

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Asimismo, confirmó que el acceso a La Guaira permanece restringido y bajo control de unos 14.000 efectivos militares y policiales, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar las operaciones de rescate.

Reciben ayuda internacional

De igual manera, la presidenta de Venezuela indicó que el país ha recibido en las últimas horas ayuda de Italia y que habló recientemente por teléfono con la presidenta italiana, Giorgia Meloni, quien dijo estar “impactada” tras ver las imágenes de la tragedia vivida por los venezolanos.

Elaborado con información de EFE

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