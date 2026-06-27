El Gobierno del Perú desplegó este viernes una misión humanitaria integrada por 44 efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio en diversas zonas del norte de Venezuela.

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el ministro del Interior, José Zapata Morante, encabezó la despedida oficial de la delegación conformada por integrantes del Grupo USAR – Nivel Mediano, unidad especializada en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y localización de personas atrapadas.

El contingente está integrado por personal altamente capacitado, con más de dos décadas de experiencia en este tipo de emergencias, además de la participación de la can Kaira, entrenada para la búsqueda de víctimas bajo escombros.

Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), la delegación viajará inicialmente a Bogotá, Colombia, donde se sumará a equipos de rescate de otros países de la región, para posteriormente trasladarse a territorio venezolano e iniciar las operaciones de apoyo.

José Zapata destacó que esta misión fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno peruano, la aerolínea Latam Perú y la organización no gubernamental Perú Pendiente, entidades que articularon esfuerzos para canalizar la ayuda hacia la población afectada.

El contingente peruano está conformado por 44 bomberos especializados del Grupo USAR, además de la can Kaira, entrenada para la búsqueda de personas atrapadas. Foto: Mininter.

Asimismo, el titular del sector anunció que el Perú enviará 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas por el desastre.

“El Estado peruano está desplazando hacia Venezuela a 44 efectivos bomberiles del Grupo USAR. Se trata de personal altamente capacitado, con más de 20 años de experiencia en este tipo de operaciones”, señaló el ministro.

La misión peruana permanecerá durante siete días en Venezuela y cuenta también con la participación de cuatro mujeres bomberos, quienes formarán parte de las labores de respuesta frente a la emergencia.

Durante la ceremonia de despedida, Zapata expresó su reconocimiento a los rescatistas y les deseó éxito en la misión. “El Perú se siente orgulloso de cada uno de ustedes. Cumplan con el deber y dejen en alto el nombre de nuestro país”, manifestó.