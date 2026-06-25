Los dos potentes terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela y causaron la muerte de más de 180 personas fueron un fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

Estos fenómenos ocurren cuando un par de sismos de tamaño similar ocurren con una ubicación y tiempo cercanos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Un sismo de magnitud 7.2 impactó primero la noche del miércoles, seguido por otro de magnitud 7.5 apenas 39 segundos después.

El mortífero doble golpe derribó edificios en Caracas, la capital de Venezuela, y en otros sitios. Unas 1,500 personas resultaron heridas y se reportó que miles estaban desaparecidas. La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, registró algunos de los daños y víctimas más graves, indicaron las autoridades.

¿Qué tan raros son los dobletes sísmicos?

Aunque no son tan comunes como un terremoto típico, en el que un sismo principal va seguido de réplicas mucho más pequeñas, los dobletes pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, dijo a The Associated Press Christine Goulet, directora del centro de sismología del Servicio Geológico de Estados Unidos en California.

Los dobletes sísmicos indican una estructura de fallas compleja, como la de Venezuela. Conocida como la falla de Boconó, recorre el eje de los Andes venezolanos a lo largo de unos 500 kilómetros (300 millas). Un doblete previo, de magnitudes 6.2 y 6.3, sacudió una zona al oeste de Caracas en septiembre de 2025, causando al menos una muerte y dejando más de 100 heridos. La mayor parte de los daños se reportó en los estados de Zulia y Lara.

Personas caminan por escombros de edificios afectados por terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R.).

¿Qué causó el doble terremoto del miércoles?

La mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de los límites de placas, que es donde se juntan las placas tectónicas.

Una ruptura en el punto donde se juntan las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica desató los dos sismos esta semana.

El doblete sísmico ocurrió donde la placa del Caribe, ubicada en el norte de Venezuela, se desplaza hacia el este con respecto a la placa sudamericana a una tasa promedio de 2 centímetros (0.79 pulgadas) al año.

“Es un desplazamiento grande”, señaló Goulet. “Es del orden de la falla de San Andrés”.

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El movimiento fue una falla de deslizamiento lateral superficial, que ocurre cuando dos bloques de roca se deslizan horizontalmente uno junto al otro.

Ese tipo de movimiento no es necesariamente más peligroso, explicó Goulet.

“Un movimiento más vertical puede ser más dañino”, afirmó, añadiendo que otros factores, incluida la longitud de la ruptura, determinan la magnitud de los daños.

El límite entre las placas del Caribe y Sudamérica es menos activo que otros, afirmó David Naar, decano asociado del Colegio de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida.

¿Qué tan comunes son los terremotos en Venezuela?

En el último siglo, solo siete terremotos de magnitud 6 o superior han ocurrido en las inmediaciones de los más recientes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Entre ellos está el doblete sísmico de 2025 que sacudió al oeste-noroeste de los recientes sismos.

En 2009, 1989 y 1975 ocurrieron terremotos individuales de magnitud 6 o superior. El más devastador se registró en julio de 1967. Fue un sismo de magnitud 6.6 en el que murieron cientos de personas.

José Vitriago, que vive en Caracas, lo recuerda. Tenía 2 años.

“La casa se quebró”, recordó en una entrevista con la televisora estatal Venezolana de Televisión.

Vitriago dijo que el doblete que golpeó el miércoles “fue horrible, horrible”.

En total, cinco terremotos de magnitud 7 o superior han ocurrido en el norte de Venezuela o cerca de la costa desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto más catastrófico ocurrió en marzo de 1812 a lo largo del sistema de fallas de Boconó, y causó la muerte de unas 30,000 personas, según estimaciones.

¿Ocurrirán más terremotos en Venezuela?

Los científicos no pueden predecir los terremotos, pero las réplicas son comunes después de los grandes. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que hay un 99% de probabilidad de que se produzca en Venezuela al menos una réplica de magnitud 4 en el transcurso de la próxima semana, y un 24% de probabilidad de que ocurra una de magnitud 6.

A diferencia de otros países, Venezuela no cuenta con un sistema de alerta temprana de terremotos, que utiliza sensores para detectar las primeras ondas de un sismo.

“Es muy angustiante que básicamente no hubiera tiempo para evacuar”, dijo Goulet. “Eso es extremadamente desafortunado”.