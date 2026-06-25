Estados Unidos anunció el jueves que aprobó el envío de US$ 150 millones en ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que causaron al menos 188 muertes, anunció este jueves el Departamento de Estado.

El paquete incluiría US$ 50 millones en nuevos convenios bilaterales para ayudar a grupos que ya trabajan en Venezuela, así como una contribución de US$ 100 millones a un fondo humanitario de la ONU para el país.

Estos fondos apoyarán la labor de organizaciones como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, indicó el Departamento de Estado.

El gobierno de Donald Trump también va a enviar a un equipo de respuesta ante desastres naturales y dos unidades de búsqueda y rescate urbano.

“Contamos con una respuesta de todo el gobierno. Será amplia, rápida y eficaz”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Baréin, y señaló ante la prensa que el ejército estadounidense desempeñará un “importante papel logístico” en Venezuela.

El Comando Sur de Estados Unidos indicó que estaba colaborando en la operación de ayuda y socorro, y que iba a proporcionar transporte aéreo y otros recursos.

Venezuela sufrió el miércoles dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en un lapso de menos de un minuto que causaron al menos 188 muertos y cuantiosos daños materiales.