Rescatistas buscan víctimas en un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) Foto: ANDINA/AFP
Rescatistas buscan víctimas en un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) Foto: ANDINA/AFP
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Redacción Gestión
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El gran sismo de magnitud 7.5 registrado este miércoles frente a la costa de Venezuela, podría dejar entre 10,000 y 100,000 fallecidos, según una evaluación preliminar del sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que también advierte de importantes pérdidas económicas.

El organismo estadounidense activó una alerta naranja por el impacto humano y económico del sismo, una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales, aunque se trata de una estimación basada en modelos automáticos y no de un balance oficial.

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De acuerdo con el USGS, la proyección se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. El sistema asigna probabilidades a distintos rangos de víctimas, siendo el de 10,000 a 100,000 fallecidos el escenario con mayor probabilidad dentro del modelo.

Cae señalar que fueron dos los t grados.

Agentes de la policía municipal evacuan a una víctima herida de un edificio derrumbado tras un terremoto en Venezuela. Foto: ANDINA/AFP
Agentes de la policía municipal evacuan a una víctima herida de un edificio derrumbado tras un terremoto en Venezuela. Foto: ANDINA/AFP

Venezuela declara estado de emergencia

ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que se activó toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas, para atender a los heridos, sin precisar una cifra.

Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos movimientos telúricos conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en una misma zona. Por ello, la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.

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Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la advertencia emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

Elaborado con información de EFE.

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