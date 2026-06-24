Sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C.
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Agencia AFP
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles que acepta el nombramiento por parte de Venezuela de Calixto José Ortega Sánchez como nuevo gobernador ante la institución, con lo que reanuda plenamente las relaciones con ese país.

El Grupo BID tomó nota del nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como Gobernador ante las Asambleas de Gobernadores”, explicó el comunicado.

La reanudación de relaciones del BID con Caracas debía ser aprobada por la asamblea directiva de la institución, un paso previsible después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaran medidas similares en abril.

Actualmente vicepresidente de Economía y Finanzas, Ortega Sánchez fue presidente del Banco Central de Venezuela (2018-2025), asesor de la petrolera venezolana PDVSA y cónsul venezolano en Nueva York y Houston, entre otros cargos.

“A medida que Venezuela avanza en su recuperación, el Grupo BID enfocará sus esfuerzos en brindar apoyo al pueblo venezolano, basándose en años de información, análisis y experiencia regional” añadió el comunicado.

El BID suspendió sus préstamos a Venezuela en mayo de 2018, tras un impago por parte de Caracas.

Al año siguiente, en medio de una creciente campaña de aislamiento político del gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela quedó fuera de los organismos multilaterales con sede en Washington.

Venezuela tiene aún una deuda pendiente con el BID, que deberá ser resuelta en negociaciones bilaterales antes de que normalizarse la relación financiera.

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