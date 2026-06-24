Un terremoto de magnitud 7.1 se registró en Venezuela, específicamente en el noroeste de la zona central de Montalbán, estado de Carabobo, el cual se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El epicentro del sismo se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país. Según información del USGS, el terremoto tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial. Sin embargo, aún se desconoce si este hecho ha dejado heridos o fallecidos.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Por otro lado, la población en Caracas ha salido a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

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También se reportaron, a través de redes sociales, daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía.

Las autoridades del Gobierno venezolano, hasta el cierre de esta nota, no han informado por el momento de heridos a causa del terremoto.

Elaborado con información de EFE.