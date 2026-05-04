La explosión, con emisión de ceniza, registrada el domingo 3 de mayo a las 11:52 horas en el volcán Sabancaya, región Arequipa, corresponde a su dinámica eruptiva habitual y se mantiene dentro de los rangos previstos para el nivel de alerta naranaja, afirmó hoy el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, indicó que la actividad del volcán es vigilada de manera permanente y que, hasta el momento, no se evidencian cambios relevantes en su comportamiento.

“Nuestro equipo de especialistas del Centro Vulcanológico del Sur (Cenvul) realiza un seguimiento constante del comportamiento dinámico del Sabancaya 24/7 para proporcionar información científica oportuna a las autoridades y a la población”, aseveró.

El científico explicó, asimismo, que este evento generó columnas de gases y ceniza que alcanzaron una altura de 2,000 metros sobre el cráter, con dispersión de ceniza en el entorno de la estructura volcánica y muy leve hacia las localidades de Lluta, Tapay, Huambo y Cabanaconde.

Por su parte, el especialista en monitoreo volcánico del IGP, Erick Soto, precisó que, frente a este tipo de eventos, se emiten oportunamente alertas de dispersión de ceniza como medida preventiva, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades, al sector aeronáutico y a la ciudadanía.

El IGP destacó que el Cenvul, con sede en Arequipa, mantiene una vigilancia constante del Sabancaya mediante redes sísmicas, geodésicas, geoquímicas, satelitales y cámaras especializadas, lo que permite evaluar en tiempo real la evolución de su actividad.

El volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, aproximadamente a 70 km al noroeste de la ciudad de Arequipa, es uno de los más activos del país. En su estado actual, la ocurrencia de explosiones y la emisión intermitente de ceniza, gases y vapor de agua forman parte de su comportamiento esperado.

Por último, el IGP recomienda a la población mantener la calma, no acercarse a menos de 12 km del cráter, usar mascarillas e informarse a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y de defensa civil.